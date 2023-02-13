В Харьковской области на мине подорвался сотрудник облэнерго – глава обладминистрации

Украинцев призывают передвигаться по уже проверенным дорогам Фото: Міністерство оборони України / Facebook (архив)

"Возле села Новая Гусаровка Балаклейской территориальной общины на взрывном устройстве взорвался сотрудник "Харьковоблэнерго". 46-летний мужчина получил серьезную травму и был госпитализирован. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь", – написал он.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник уточнил, что энергетик пострадал, наступив на так называемую мину "Лепесток".

"Работник "Харьковоблэнерго" 1977 года рождения [...] с минно-взрывной травмой и многообломочными переломами пальцев правой стопы госпитализирован в больницу", – отметил он.

Начальник гарнизона и глава обладминистрации призвали жителей передвигаться только по уже проверенным дорогам.

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