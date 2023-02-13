В Харьковской области на мине подорвался сотрудник облэнерго – глава обладминистрации

"Возле села Новая Гусаровка Балаклейской территориальной общины на взрывном устройстве взорвался сотрудник "Харьковоблэнерго". 46-летний мужчина получил серьезную травму и был госпитализирован. Сейчас медики оказывают ему всю необходимую помощь", – написал он.
Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник уточнил, что энергетик пострадал, наступив на так называемую мину "Лепесток".
"Работник "Харьковоблэнерго" 1977 года рождения [...] с минно-взрывной травмой и многообломочными переломами пальцев правой стопы госпитализирован в больницу", – отметил он.
Начальник гарнизона и глава обладминистрации призвали жителей передвигаться только по уже проверенным дорогам.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. Позже большинство оккупированнлй территории, в том числе Балаклею, удалось освободить.
По состоянию на 25 октября под оккупацией находилось 1,8% территории региона (34 населенных пункта), отмечали в ОВА. 8 декабря Синегубов сообщал, что в Харьковской области осталось деоккупировать 29 населенных пунктов.
Процесс разминирования территории Украины после вторжения РФ займет годы, считают в Министерстве внутренних дел. В МВД Украины оценивают стоимость этого процесса в десятки миллиардов долларов.
Из всех украинских регионов российские оккупанты больше всего заминировали Херсонскую область, сообщил 26 ноября глава Нацполиции Игорь Клименко.
Развязанная Россией война привела к созданию в Украине самого большого в мире минного поля площадью 250 тыс. км², заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 8 января.
10 января в Украине создали интерактивную карту потенциально заминированных территорий.