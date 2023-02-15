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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ грузовиками свозит трупы солдат в один из крымских крематориев. Их сжигают, чтобы скрыть потери – Генштаб

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С начала полномасштабной войны силы обороны Украины ликвидировали 139 080 захватчиков
С начала полномасштабной войны силы обороны Украины ликвидировали 139 080 захватчиков
Фото: ЕРА

В районе Красной Зорьки Симферопольского района во временно оккупированном Крыму российская армия сжигает убитых солдат, чтобы скрыть реальные данные о количестве погибших. Об этом Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил 15 февраля в Facebook.

По данным ВСУ, у местного крематория зафиксирована постоянная очередь из десятка военных грузовиков. Этими машинами оккупанты привозят погибших российских военнослужащих и наемников.

"Кремация осуществляется круглосуточно. Услуги по кремации гражданским не предоставляются", – говорится в сообщении Генштаба.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02BLt7hHSVUrm787dcgMBZSTUE8kYtuMMY6uB5yccntCUhV3HHYnJGRzwQ4QzKrcgvl

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны силы обороны Украины ликвидировали 139 080 захватчиков. 

Теги: Крым, Генштаб ВСУ, армия РФ, война России против Украины, крематорий, потери армии России, российские оккупанты
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