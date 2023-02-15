Украинская авиация нанесла 16 ударов по позициям оккупантов 15 февраля – Генштаб ВСУ

11 ударов были нанесены по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, еще пять – по позициям зенитных ракетных комплексов.
Также на восточном направлении украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52.
"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, три района сосредоточения живой силы противника и два его склада боеприпасов", – говорится в сообщении.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 15 февраля 2023 года, составили около 139 770 военных, 3290 танков, 298 самолетов, 286 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва".