Украинская авиация нанесла 16 ударов по позициям оккупантов 15 февраля – Генштаб ВСУ

Авиация нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, еще пять – по позициям ЗРК Фото: EPA

11 ударов были нанесены по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, еще пять – по позициям зенитных ракетных комплексов.

Также на восточном направлении украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили пункт управления врага, три района сосредоточения живой силы противника и два его склада боеприпасов", – говорится в сообщении.