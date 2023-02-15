Оккупанты развернули в Старобельске госпиталь, к 11 февраля прибыло около 20 грузовиков с ранеными – Генштаб ВСУ

"В Старобельске Луганской области на территории хирургического корпуса местной больницы оккупанты развернули военный госпиталь для лечения тяжелораненых российских военнослужащих. Хирургический корпус полностью закрыт для использования гражданскими лицами", – говорится в сообщении.
По состоянию на 11 февраля отмечено прибытие около 20 военных грузовиков с ранеными россиянами, добавили в Генштабе.
Также, по данным Генштаба, в Новой Каховке Херсонской области оккупанты обыскивают частные усадьбы, чтобы изъять плавательные средства, которые затем используются для проведения диверсий и провокаций.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
Потери российских оккупантов, по данным Генштаба ВСУ на 15 февраля 2023 года, составили около 139 770 военных, 3290 танков, 298 самолетов, 286 вертолетов и 18 кораблей и катеров, включая флагман Черноморского флота России ракетный крейсер "Москва". Статистику раненых оккупантов Генштаб не сообщает.