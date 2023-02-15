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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Минус 60 захватчиков – признак успешного боевого дня". В ГПСУ рассказали об отражении нескольких волн российских атак на Донбассе

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Украинские пограничники на Донбассе 15 февраля отбили несколько волн атак оккупантов
Украинские пограничники на Донбассе 15 февраля отбили несколько волн атак оккупантов
Фото: Державна прикордонна служба України / Facebook

Российские оккупанты значительными силами попытались прорвать боевой рубеж обороны подразделения Госпогранслужбы Украины на одном из направлений в Донецкой области, но понесли потери и отступили, сообщает 15 февраля в Facebook пресс-служба ГПСУ.

"Артиллерия оккупантов произвела массированный обстрел опорного пункта пограничников. Несколько волн нападавших наши защитники остановили огнем из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В битве надежное плечо поддержки оказали бойцы ВСУ", – сказано в сообщении.

После этого, как рассказали пограничники, украинская артиллерия ударила по местности, где противник сосредоточил свой резерв.

"Враг отступил для перегруппировки. В результате уничтожены более 60 захватчиков", – отчитались в ГПСУ.

https://www.facebook.com/DPSUkraine/posts/pfbid0366BhdrUDjmBMUykozR957JAFkn7foLQucj9disGr1oKJ58pdUBLN2Vc4yvb7jjB6l

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.

В январе 2023 года представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР напомнили, что у российских оккупантов уже неоднократно менялись сроки выполнения поставленных задач. "Ничего не получится и в этот раз", – добавил Юсов.

4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.

По данным Генштаба ВСУ на утро 15 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 139 770 российских оккупантов (почти 700 – за последние сутки).

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Госпогранслужба, ГПСУ, армия РФ, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, деоккупация
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