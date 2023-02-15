"Минус 60 захватчиков – признак успешного боевого дня". В ГПСУ рассказали об отражении нескольких волн российских атак на Донбассе

"Артиллерия оккупантов произвела массированный обстрел опорного пункта пограничников. Несколько волн нападавших наши защитники остановили огнем из минометов, гранатометов и стрелкового оружия. В битве надежное плечо поддержки оказали бойцы ВСУ", – сказано в сообщении.

После этого, как рассказали пограничники, украинская артиллерия ударила по местности, где противник сосредоточил свой резерв.

"Враг отступил для перегруппировки. В результате уничтожены более 60 захватчиков", – отчитались в ГПСУ.