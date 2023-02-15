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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Не следует сравнивать нынешнее обострение на Донбассе с началом российского вторжения – ГУР

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Украинское контрнаступление неизбежно, россияне это понимают и пытаются его сорвать, говорят в разведке
Украинское контрнаступление неизбежно, россияне это понимают и пытаются его сорвать, говорят в разведке
Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Нынешнюю активизацию российских оккупационных войск не следует сравнивать с полномасштабным вторжением, которое произошло в начале 2022 года, заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов. Об этом он сказал в комментарии "24 каналу" 14 февраля.

Юсов отметил, что на востоке Украины сейчас наблюдается обострение боевых действий – россияне пытаются выполнить задачу оккупировать Донбасс, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до конца марта.

“Мы видим, что они не могут выполнить поставленные задачи, однако это не значит, что дальнейших попыток не будет. У врага есть резерв, есть накопленная живая сила, правда, в то же время есть проблема с техникой и боеприпасами”, – сказал представитель военной разведки Украины.

По словам Юсова, россияне понимают, что продолжение украинского контрнаступления и деоккупации территорий неизбежны. Оккупанты в своих планах учитывают поставки в Украину западного вооружения, погодные условия, обучение и подготовку украинских воинов.

"Поэтому враг спешит и сейчас продолжает мощные атаки и на Угледар, и на Бахмут, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом", – пояснил Юсов. 

Он подчеркнул, что поставленные задачи россиян не будут реализованы ни по срокам, ни по масштабам. Он напомнил, что эти сроки неоднократно сдвигались, вероятно, это произойдет и в этот раз.

Контекст:

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей. 

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью украинские военные освободили части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Бои продолжаются на востоке и юге страны. 

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.

В январе 2023 года Юсов сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР напомнили, что у российских оккупантов уже неоднократно менялись сроки выполнения поставленных задач. "Ничего не получится и в этот раз", – добавил Юсов.

Теги: Луганская область, Донецкая область, Донбасс, разведка, Андрей Юсов, наступление, война России против Украины, война на Донбассе, ГУР Минобороны Украины
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