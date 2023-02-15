Не следует сравнивать нынешнее обострение на Донбассе с началом российского вторжения – ГУР

Украинское контрнаступление неизбежно, россияне это понимают и пытаются его сорвать, говорят в разведке Фото: 30 окрема механізована бригада ім. князя Костянтина Острозького / Facebook

Юсов отметил, что на востоке Украины сейчас наблюдается обострение боевых действий – россияне пытаются выполнить задачу оккупировать Донбасс, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до конца марта.

“Мы видим, что они не могут выполнить поставленные задачи, однако это не значит, что дальнейших попыток не будет. У врага есть резерв, есть накопленная живая сила, правда, в то же время есть проблема с техникой и боеприпасами”, – сказал представитель военной разведки Украины.

По словам Юсова, россияне понимают, что продолжение украинского контрнаступления и деоккупации территорий неизбежны. Оккупанты в своих планах учитывают поставки в Украину западного вооружения, погодные условия, обучение и подготовку украинских воинов.

"Поэтому враг спешит и сейчас продолжает мощные атаки и на Угледар, и на Бахмут, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом", – пояснил Юсов.

Он подчеркнул, что поставленные задачи россиян не будут реализованы ни по срокам, ни по масштабам. Он напомнил, что эти сроки неоднократно сдвигались, вероятно, это произойдет и в этот раз.