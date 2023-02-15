Не следует сравнивать нынешнее обострение на Донбассе с началом российского вторжения – ГУР

Юсов отметил, что на востоке Украины сейчас наблюдается обострение боевых действий – россияне пытаются выполнить задачу оккупировать Донбасс, выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до конца марта.
“Мы видим, что они не могут выполнить поставленные задачи, однако это не значит, что дальнейших попыток не будет. У врага есть резерв, есть накопленная живая сила, правда, в то же время есть проблема с техникой и боеприпасами”, – сказал представитель военной разведки Украины.
По словам Юсова, россияне понимают, что продолжение украинского контрнаступления и деоккупации территорий неизбежны. Оккупанты в своих планах учитывают поставки в Украину западного вооружения, погодные условия, обучение и подготовку украинских воинов.
"Поэтому враг спешит и сейчас продолжает мощные атаки и на Угледар, и на Бахмут, понимая, что наступление украинских сил неизбежно, пытаясь его сбить определенным образом", – пояснил Юсов.
Он подчеркнул, что поставленные задачи россиян не будут реализованы ни по срокам, ни по масштабам. Он напомнил, что эти сроки неоднократно сдвигались, вероятно, это произойдет и в этот раз.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, осенью украинские военные освободили части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Бои продолжаются на востоке и юге страны.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.
В январе 2023 года Юсов сообщил, что, по данным разведки, Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР напомнили, что у российских оккупантов уже неоднократно менялись сроки выполнения поставленных задач. "Ничего не получится и в этот раз", – добавил Юсов.