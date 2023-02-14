"Мы совершаем определенные маневры". В ВСУ объяснили, почему ограничили доступ в Бахмут

"Туда [в Бахмут] не закрыт доступ, как некоторые сказали, а просто введен более безопасный режим доступа. На сайте Донецкой областной военной администрации все расписано, есть возможность зарегистрироваться", – пояснил Череватый.
Спикер добавил, что журналисты и волонтеры могут попасть в город, получив аккредитацию или разрешение от Донецкой ОВА и Минобороны Украины.
"Учитывая важность для врага этого населенного пункта, мы совершаем определенные маневры нашими силами и средствами, что не требует большой открытости. Поэтому туда есть возможность попасть [только тем] кому нужно", – пояснил представитель ВСУ.
По информации Череватого, в Бахмуте до сих пор остаются около 5 тыс. человек.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.