"Мы совершаем определенные маневры". В ВСУ объяснили, почему ограничили доступ в Бахмут

В Бахмут ограничен доступ извне, но в городе продолжается жизнь Фото: EPA

"Туда [в Бахмут] не закрыт доступ, как некоторые сказали, а просто введен более безопасный режим доступа. На сайте Донецкой областной военной администрации все расписано, есть возможность зарегистрироваться", – пояснил Череватый.

Спикер добавил, что журналисты и волонтеры могут попасть в город, получив аккредитацию или разрешение от Донецкой ОВА и Минобороны Украины.

"Учитывая важность для врага этого населенного пункта, мы совершаем определенные маневры нашими силами и средствами, что не требует большой открытости. Поэтому туда есть возможность попасть [только тем] кому нужно", – пояснил представитель ВСУ.

По информации Череватого, в Бахмуте до сих пор остаются около 5 тыс. человек.