Россия заявила об оккупации села Красная Гора вблизи Бахмута. В ВСУ это опровергли

По его словам, заявление РФ не соответствует действительности. Там продолжаются бои, Украина держит ситуацию под контролем, сказал он.

Череватый добавил, что Бахмут остается в центре основных атак России. По его словам, на бахмутском направлении россияне совершили 85 атак, было 33 боевых столкновения. В районе города Бахмута было 25 атак и 19 боевых столкновений.

У российских сил есть возможность вести огонь на путях к Бахмуту, но украинская сторона ведет контрбатарейные бои, чтобы уменьшить его, сказал Череватый.

"У нас есть возможность поставлять оружие, продовольствие, технику, медикаменты и эвакуировать оттуда раненых", — заявил он.