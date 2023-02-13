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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия заявила об оккупации села Красная Гора вблизи Бахмута. В ВСУ это опровергли

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Череватый прокомментировал заявление РФ о захвате Красной Горы
Череватый прокомментировал заявление РФ о захвате Красной Горы
Фото: armyinform.com.ua

Министерство обороны России 13 февраля объявило о захвате села Красная Гора недалеко от Бахмута Донецкой области. Представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый опроверг это в комментарии CNN.

По его словам, заявление РФ не соответствует действительности. Там продолжаются бои, Украина держит ситуацию под контролем, сказал он.

Череватый добавил, что Бахмут остается в центре основных атак России. По его словам, на бахмутском направлении россияне совершили 85 атак, было 33 боевых столкновения. В районе города Бахмута было 25 атак и 19 боевых столкновений.

У российских сил есть возможность вести огонь на путях к Бахмуту, но украинская сторона ведет контрбатарейные бои, чтобы уменьшить его, сказал Череватый.

"У нас есть возможность поставлять оружие, продовольствие, технику, медикаменты и эвакуировать оттуда раненых", — заявил он.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.

4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.

Теги: российская агрессия, война России против Украины, Бахмут, российские военные, российские оккупанты, Сергей Череватый
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