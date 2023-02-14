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ВОЙНА В УКРАИНЕ

На бахмутском направлении 37 боев за сутки, ликвидированы сотни оккупантов – Череватый

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Украинские защитники продолжают битву за Бахмут
Украинские защитники продолжают битву за Бахмут
Фото: EPA

Вооруженные силы Украины за последние сутки в боях под Бахмутом Донецкой области ликвидировали 205 оккупантов и еще 219 ранили. Об этом сообщил представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 31 января в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

По словам Череватого, такая динамика потерь среди российских военнослужащих на бахмутском направлении наблюдается фактически ежесуточно.

"На бахмутском направлении, где сосредоточено главное направление его [врага] удара, 234 обстрела произошло только за эти сутки, 37 боестолкновений на всем отрезке бахмутского фронта, 70 обстрелов и 17 боестолкновений в районе самого города", – отметил спикер.

Череватый напомнил, что наступление оккупантов на этом направлении началось уже давно, здесь более полугода продолжаются "жестокие и кровавые" атаки врага.

Представитель ВСУ подчеркнул, что у РФ все еще достаточно ресурсов для продолжения атак и бахмутское направление – одно из тех, где россияне сосредотачивают свои усилия и концентрируют огневые удары.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.

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