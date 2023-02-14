На бахмутском направлении 37 боев за сутки, ликвидированы сотни оккупантов – Череватый

По словам Череватого, такая динамика потерь среди российских военнослужащих на бахмутском направлении наблюдается фактически ежесуточно.

"На бахмутском направлении, где сосредоточено главное направление его [врага] удара, 234 обстрела произошло только за эти сутки, 37 боестолкновений на всем отрезке бахмутского фронта, 70 обстрелов и 17 боестолкновений в районе самого города", – отметил спикер.

Череватый напомнил, что наступление оккупантов на этом направлении началось уже давно, здесь более полугода продолжаются "жестокие и кровавые" атаки врага.

Представитель ВСУ подчеркнул, что у РФ все еще достаточно ресурсов для продолжения атак и бахмутское направление – одно из тех, где россияне сосредотачивают свои усилия и концентрируют огневые удары.