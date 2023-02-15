Зеленский о значении боев на Донбассе: Там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала

"Провел несколько совещаний. Ситуация на передовой, особенно в Донецкой и Луганской областях, остается крайне тяжелой. Это буквально бои за каждый метр украинской земли. Должны понимать значение этих боев. Каждый метр, выигранный там, – это защита всего нашего государства", – подчеркнул президент.

Он пояснил, что каждый день, когда украинские военные выстояли в Бахмуте, Угледаре, Марьинке [Донецкой области] и других населенных пунктах Донбасса, – это сокращение российской агрессии на неделе.

"Именно там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. Все, что враг потеряет на нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить. И это именно тот потенциал российской агрессии, от которого в руководстве государства-террориста ожидали уничтожения всей нашей Украины", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что руководство страны делает все для того, чтобы дать украинским воинам больше оружия, более дальнобойное вооружение и большую мощность для готовящегося наступления.

"И сегодня же – День влюбленных. Я поздравляю всех влюбленных с этим праздником, с этим днем. И поздравляю всех влюбленных в Украину!" – резюмировал глава государства.