Зеленский о значении боев на Донбассе: Там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала

"Провел несколько совещаний. Ситуация на передовой, особенно в Донецкой и Луганской областях, остается крайне тяжелой. Это буквально бои за каждый метр украинской земли. Должны понимать значение этих боев. Каждый метр, выигранный там, – это защита всего нашего государства", – подчеркнул президент.
Он пояснил, что каждый день, когда украинские военные выстояли в Бахмуте, Угледаре, Марьинке [Донецкой области] и других населенных пунктах Донбасса, – это сокращение российской агрессии на неделе.
"Именно там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. Все, что враг потеряет на нашем Донбассе, он уже не сможет восстановить. И это именно тот потенциал российской агрессии, от которого в руководстве государства-террориста ожидали уничтожения всей нашей Украины", – подчеркнул Зеленский.
Он добавил, что руководство страны делает все для того, чтобы дать украинским воинам больше оружия, более дальнобойное вооружение и большую мощность для готовящегося наступления.
"И сегодня же – День влюбленных. Я поздравляю всех влюбленных с этим праздником, с этим днем. И поздравляю всех влюбленных в Украину!" – резюмировал глава государства.
Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.
1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.
4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.