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ВОЙНА В УКРАИНЕ

По данным японской разведки, в Украине погибло более 20 российских генералов – СМИ

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Ликвидация высокопоставленных российских военных негативно сказывается на боеспособности и моральном духе оккупантов, считают в японской разведке
Ликвидация высокопоставленных российских военных негативно сказывается на боеспособности и моральном духе оккупантов, считают в японской разведке
Фото: depositphotos.com

Более 20 генералов армии РФ, вероятно, погибли в ходе войны, которую Россия развязала против Украины, пишет Nikkei 9 февраля.

Издание ссылается на данные разведки Японии, полученные в сотрудничестве с США и странами Европы.

Согласно одной версии, которую приводит Nikkei, украинская армия вычисляет местонахождение российских генералов по сигналам мобильных телефонов.

По другой версии, успешной ликвидации способствовали информаторы ВСУ на временно оккупированных территориях Украины, сказал изданию неназванный высокопоставленный сотрудник японской разведки.

Японский генерал в отставке, бывший начальник штаба Сухопутных сил страны Киефуми Ивата считает, что число погибших высокопоставленных оккупантов "невероятно большое". По его словам, гибель генералов ослабляет боевой дух солдат.

Он объясняет необычно большое количество убитых генералов превосходством украинских Вооруженных сил в киберпространстве, что позволяет Киеву фиксировать местонахождение военного командования противника, а также российской тактикой отправки генералов непосредственно в зону боевых действий, пишет Nikkei.

Контекст:

В России ежедневно хоронят погибших в Украине военнослужащих. По подсчетам "BBC News Україна", 20% погибших, о которых сообщают российские регионы, – это офицеры.

15 марта Совет национальной безопасности и обороны Украины сообщал, что подтверждена гибель как минимум 10 российских военнослужащих из числа высшего командного состава: четырех генералов, трех полковников и трех подполковников.

К концу марта украинские власти и СМИ называли семерых погибших российских генералов, подсчитала "Украинская правда": это Андрей Суховецкий, Виталий ГерасимовАндрей КолесниковАндрей МордвичевМагомед Тушаев, Олег Митяев и Яков Резанцев. В РФ подтверждали только смерть генерал-майора Андрея Суховецкого.

Главный редактор сайта "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов 26 сентября сообщал, что ВСУ ликвидировали начальника ракетных войск и артиллерии 35-й общевойсковой армии ВС РФ полковника Бориса Тотикова.

2 ноября управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщало, что в Украине ликвидированы 1402 российских офицера, при этом старшие офицеры из общего количества уничтоженных составляют 26%.

С 24 февраля 2022 года по 9 февраля 2023 года украинские военные, по данным Генштаба ВСУ, уничтожили приблизительно 135 тыс. оккупантов.

Теги: Россия, Украина, Япония, разведка, армия РФ, ВСУ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, российские военные, потери армии России, погибшие российские военные, российские оккупанты, убитые
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