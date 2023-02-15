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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Пропаганду надо чем-то подпитывать". В ГУР МО заявили, что мероприятия в России по случаю годовщины войны являются подготовкой к новой волне мобилизации

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Путин выйдет к народу 22 февраля, чтобы "разогреть" россиян перед новой волной мобилизации, убеждены в ГУР МО
Путин выйдет к народу 22 февраля, чтобы "разогреть" россиян перед новой волной мобилизации, убеждены в ГУР МО
Фото: EPA

На следующей неделе в России запланирован ряд официальных мероприятий, которые Кремль организовал для подпитки российской пропаганды в преддверии новой волны мобилизации. Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны (ГУР МО) Украины Андрей Юсов заявил 15 февраля в эфире национального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Пропаганду надо чем-то подпитывать. Это череда публичных заявлений, заверений, криков, концертов – они наверняка будут праздновать уже 150 тыс. уничтоженных российских оккупантов на тот момент", – заявил Юсов.

Представитель ГУР МО добавил, что этими официальными мероприятиями кремлевская верхушка планирует поддерживать собственные нарративы, создавая впечатление, что "спецоперация" якобы идет по плану и российские военные "защищают" страну от всего Запада и НАТО.

"В частности, такая пропагандистская активность – это подготовка населения к новым мобилизационным мероприятиям и к новой волне мобилизации. Им объясняют, почему они должны молча идти на убой, выполняя какие-то непонятные указания кремлевских старцев. Это, видимо, не граждане, это скорее подданные РФ, потому что граждане защищали бы собственные права и задавали бы вопросы [властям РФ]. Возможно, и до этого тоже дойдет", – пояснил Юсов.

Как сообщил 15 февраля источник российского пропагандистского информагентства "РИА Новости", Госдума РФ и Совет Федерации РФ 22 февраля соберутся на внеплановое заседание.

Также стало известно, что 21 февраля Путин обратится с посланием Федеральному собранию (что он по конституции РФ обязан был сделать в 2022 году, но так и не сделал). Кроме того, 22 февраля, по данным источников российского информагентства РБК, Кремль планирует провести в московских "Лужниках" масштабный митинг-концерт с участием президента страны-оккупанта.

Ровно за год до этой даты, 22 февраля 2022 года, Госдума и СФ РФ одобрили признание "независимости" оккупированных украинских территорий, которые Россия захватила в 2014–2015 годах и контролировала при содействии боевиков "ЛДНР". Также российские парламентарии и сенаторы ратифицировали соглашения о сотрудничестве с боевиками.

Кроме того, 22 февраля 2022 года Совфед официально разрешил президенту Путину ввести российские войска на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей Украины для оказания "помощи" боевикам "ЛДНР". Через два дня после этого началось полномасштабное российское вторжение в Украину.

Контекст:

21 сентября 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил "частичную" мобилизацию в России для пополнения войск, вторгшихся в Украину. 28 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Путину о ее завершении.

7 декабря Путин заявил, что в продолжении мобилизационных мероприятий в РФ "нет необходимости". По его словам, 150 тыс. мобилизованных россиян находятся в резерве, еще 150 тыс. направлены в зону боевых действий в Украине. В то же время юридически мобилизация в РФ не прекращалась, поскольку Путин не подписывал указ о ее завершении.

Мобилизованные россияне часто заявляли, что их отправляют на фронт через несколько дней после мобилизации без какой-либо подготовки, и говорили о проблемах со снабжением.

Российский политолог Валерий Соловей утверждает, что в рамках второго этапа в РФ планируют мобилизовать до 2 млн человек. По оценке украинского военного эксперта, полковника запаса Олега Жданова, мобилизационный ресурс России составляет 17 млн человек.

По данным Генштаба ВСУ на утро 15 февраля, с начала полномасштабной войны украинские военные ликвидировали около 139 770 российских оккупантов (почти 700 – за последние сутки).

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