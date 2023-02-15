"Пропаганду надо чем-то подпитывать". В ГУР МО заявили, что мероприятия в России по случаю годовщины войны являются подготовкой к новой волне мобилизации

Путин выйдет к народу 22 февраля, чтобы "разогреть" россиян перед новой волной мобилизации, убеждены в ГУР МО Фото: EPA

"Пропаганду надо чем-то подпитывать. Это череда публичных заявлений, заверений, криков, концертов – они наверняка будут праздновать уже 150 тыс. уничтоженных российских оккупантов на тот момент", – заявил Юсов.

Представитель ГУР МО добавил, что этими официальными мероприятиями кремлевская верхушка планирует поддерживать собственные нарративы, создавая впечатление, что "спецоперация" якобы идет по плану и российские военные "защищают" страну от всего Запада и НАТО.

"В частности, такая пропагандистская активность – это подготовка населения к новым мобилизационным мероприятиям и к новой волне мобилизации. Им объясняют, почему они должны молча идти на убой, выполняя какие-то непонятные указания кремлевских старцев. Это, видимо, не граждане, это скорее подданные РФ, потому что граждане защищали бы собственные права и задавали бы вопросы [властям РФ]. Возможно, и до этого тоже дойдет", – пояснил Юсов.

Как сообщил 15 февраля источник российского пропагандистского информагентства "РИА Новости", Госдума РФ и Совет Федерации РФ 22 февраля соберутся на внеплановое заседание.

Также стало известно, что 21 февраля Путин обратится с посланием Федеральному собранию (что он по конституции РФ обязан был сделать в 2022 году, но так и не сделал). Кроме того, 22 февраля, по данным источников российского информагентства РБК, Кремль планирует провести в московских "Лужниках" масштабный митинг-концерт с участием президента страны-оккупанта.

Ровно за год до этой даты, 22 февраля 2022 года, Госдума и СФ РФ одобрили признание "независимости" оккупированных украинских территорий, которые Россия захватила в 2014–2015 годах и контролировала при содействии боевиков "ЛДНР". Также российские парламентарии и сенаторы ратифицировали соглашения о сотрудничестве с боевиками.

Кроме того, 22 февраля 2022 года Совфед официально разрешил президенту Путину ввести российские войска на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей Украины для оказания "помощи" боевикам "ЛДНР". Через два дня после этого началось полномасштабное российское вторжение в Украину.