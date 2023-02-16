Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины три ракетных и 18 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Помимо этого, было зафиксировано 52 обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Российские оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения", – говорится в сообщении.

В Генштабе предупредили, что вероятность новых российских авиационных и ракетных ударов остается высокой по всей Украине.