Российские оккупанты за сутки нанесли по территории Украины три ракетных и 18 авиационных ударов – Генштаб ВСУ

Помимо этого, было зафиксировано 52 обстрела из реактивных систем залпового огня.
"Российские оккупанты стреляли по гражданской инфраструктуре Донецкой и Херсонской областей. Есть раненые и погибшие среди гражданского населения", – говорится в сообщении.
В Генштабе предупредили, что вероятность новых российских авиационных и ракетных ударов остается высокой по всей Украине.
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по населенным пунктам Украины. К концу прошлого года оккупанты активизировали обстрелы.
По состоянию на 15 февраля 2023 года РФ с начала осени прошлого года совершила 14 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были предприняты с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.