Ракетный удар в Бахмуте, в результате которого погиб волонтер из США, был целенаправленным – The New York Times

Издание проанализировало видео взрыва, снятое ехавшим за Ридом эстонским волонтером Эрко Лайдиненом из Frontline Medics.

Раскадровка показала, что удар наносился противотанковой управляемой ракетой "Корнет" с лазерным наведением – это означает, что стрелявший видел, куда наносится удар.

Расследователи отмечают, что колонна автомобилей гуманитарной миссии, по которой был нанесен ракетный удар, находилась на возвышенности и имела опознавательные знаки, свидетельствующая, что это не комбатанты. Тем не менее, колонну обстреляли в момент, когда волонтеры и медики помогали людям.

Ракета "Корнет" взорвала фургон гуманитарной группы, ближе всего к машине стоял Рид, он погиб, другие получили ранения.

Журналисты пишут, что на взорванном фургоне не было "четко видимых медицинских опознавательных знаков", а гуманитарные сотрудники хоть и были безоружны, но один медик был одет в камуфляж.

Лайдинен утверждает, что видеорегистратор его автомобиля зафиксировал и вторую ракету, направляемую на другой автомобиль, но боеприпас "не попал в цель".

Волонтер по имени Рома, который в момент гибели Рида стоял рядом, объяснил The New York Times, что рядом с ними тогда не было крупных военных объектов.

Расследователи не исключают, что "Рид стал мишенью", потому что его команда "просто въехала в зону поражения, на которую часто нацеливались российские войска".

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