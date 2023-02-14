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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ракетный удар в Бахмуте, в результате которого погиб волонтер из США, был целенаправленным – The New York Times

Рид погиб после применения ракеты "Корнет", выяснило издание
Рид погиб после применения ракеты "Корнет", выяснило издание
Фото: wikipedia.org

Американский волонтер Пит Рид погиб 2 февраля в Бахмуте Донецкой области не из-за случайного взрыва, а в результате целенаправленного удара российской ракеты. К такому выводу пришли журналисты The New York Times, чье расследование опубликовано 14 февраля.

Издание проанализировало видео взрыва, снятое ехавшим за Ридом эстонским волонтером Эрко Лайдиненом из Frontline Medics.

Раскадровка показала, что удар наносился противотанковой управляемой ракетой "Корнет" с лазерным наведением – это означает, что стрелявший видел, куда наносится удар.

Расследователи отмечают, что колонна автомобилей гуманитарной миссии, по которой был нанесен ракетный удар, находилась на возвышенности и имела опознавательные знаки, свидетельствующая, что это не комбатанты. Тем не менее, колонну обстреляли в момент, когда волонтеры и медики помогали людям.

Ракета "Корнет" взорвала фургон гуманитарной группы, ближе всего к машине стоял Рид, он погиб, другие получили ранения.

Журналисты пишут, что на взорванном фургоне не было "четко видимых медицинских опознавательных знаков", а гуманитарные сотрудники хоть и были безоружны, но один медик был одет в камуфляж.

Лайдинен утверждает, что видеорегистратор его автомобиля зафиксировал и вторую ракету, направляемую на другой автомобиль, но боеприпас "не попал в цель".

Волонтер по имени Рома, который в момент гибели Рида стоял рядом, объяснил The New York Times, что рядом с ними тогда не было крупных военных объектов.

Расследователи не исключают, что "Рид стал мишенью", потому что его команда "просто въехала в зону поражения, на которую часто нацеливались российские войска".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: взрыв, война, волонтер, расследование, обстрелы, война России против Украины, ракеты, Бахмут, ракета, автомобиль
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