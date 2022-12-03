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Боеприпасы, которые сдетонировали в Одессе 2 декабря, "в качестве сувенира" перевозил волонтер – СМИ

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Взрыв произошел на улице Прохоровской в Одессе
Взрыв произошел на улице Прохоровской в Одессе
Фото: suspilne.media

Боеприпасы, которые взорвались 2 декабря в Одессе во время осмотра полицией автомобиля, вез волонтер из Николаевской области "в качестве сувенира". Об этом, ссылаясь на источники в полиции, сообщило "Суспільне".

В полиции сообщали, что вчера патрульные остановили автомобиль на улице Прохоровской. Они обнаружили в багажнике взрывоопасные предметы и вызвали следственную группу. После прибытия следователей произошел взрыв, травмировались семь человек: двое гражданских и пять правоохранителей, все были госпитализированы, проинформировали в полиции.

По данным "Суспільного", гражданских среди пострадавших трое. В результате взрыва у одной из полицейских произошла ампутация глаза, у трех сотрудников полиции – переломы и минно-взрывные травмы. Трое гражданских получили ранения обломками, рваные раны. У одного диагностирован перелом, пишет СМИ.

По факту взрыва полиция открыла уголовное производство по ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием и боеприпасами).

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Одесса, взрыв, Николаев, волонтер, боеприпасы, волонтеры, полицейский, следователь, ранение, травмы
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