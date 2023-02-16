Обстрелы Харьковской области. Оккупанты повредили частные дома, в Купянске произошло несколько пожаров

В частности, противник обстреливал из танков, минометов и артиллерии Гряниковку, Купянск, Волчанск, Двуречную, Светличное и другие населенные пункты. Помимо этого, оккупанты нанесли авиационные удары по Гранову и Удам.

"Вчера после утренних обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере шесть частных жилых домов и хозяйственные постройки. Произошли пожары. Также под вражеским огнем была Двуречная. Там выбиты окна в нескольких частных домах", – написал Синегубов.

В 11.00 российские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" село Светличное. Повреждено одно домохозяйство и электросети.

После этого враг из артиллерии обстрелял Волчанск. Там повреждены три частных дома.

"Ночью, после 23.00, оккупанты снова ударили по Купянску. В результате удара сгорели ангар, гаражи и пять машин, включая два автобуса. Площадь пожара составила 700 м². К счастью, без пострадавших", – отметил глава ОВА.