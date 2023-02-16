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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обстрелы Харьковской области. Оккупанты повредили частные дома, в Купянске произошло несколько пожаров

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Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Харьковской области
Оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Харьковской области
Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Российские оккупанты за прошедшие сутки обстреляли населенные пункты Купянского, Чугуевского и Богодуховского районов Харьковской области. Об этом 16 февраля в Telegram сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

В частности, противник обстреливал из танков, минометов и артиллерии Гряниковку, Купянск, Волчанск, Двуречную, Светличное и другие населенные пункты. Помимо этого, оккупанты нанесли авиационные удары по Гранову и Удам.

"Вчера после утренних обстрелов Купянска повреждены по меньшей мере шесть частных жилых домов и хозяйственные постройки. Произошли пожары. Также под вражеским огнем была Двуречная. Там выбиты окна в нескольких частных домах", – написал Синегубов.

В 11.00 российские войска обстреляли из РСЗО "Ураган" село Светличное. Повреждено одно домохозяйство и электросети.

После этого враг из артиллерии обстрелял Волчанск. Там повреждены три частных дома.

"Ночью, после 23.00, оккупанты снова ударили по Купянску. В результате удара сгорели ангар, гаражи и пять машин, включая два автобуса. Площадь пожара составила 700 м². К счастью, без пострадавших", – отметил глава ОВА.

Контекст:

Российские войска вторглись на территорию Харьковской области с начала полномасштабной войны – с 24 февраля 2022 года, но областной центр взять не смогли. По состоянию на 3 февраля 2023 года под оккупацией оставались 29 населенных пунктов области, сообщали в ОВА.

Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и населенные пункты Харьковской области.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Харьковская область, Купянск, обстрелы, Волчанск, война России против Украины, Олег Синегубов, российские оккупанты
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