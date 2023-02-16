Попытка РФ усовершенствовать высокоточное вооружение провалилась – Генштаб ВСУ

По словам Данилюка, это показали проведенные исследования и статистика работы украинской системы противовоздушной обороны.

"Массовых прорывов системы ПВО не происходит. Попытка усовершенствовать так называемое высокоточное вооружение провалилась", – сказал полковник.

Россия столкнулась с проблемой точности Х-101 осенью 2022 года, отметил он. Данилюк продемонстрировал фото фрагмента крылатой ракеты Х-101 нового поколения, найденной вблизи села Малютянка Киевской области. На нем, по его словам, четко видна модернизированная оптико-электронная система наведения.

"Эта модификация появилась еще в конце минувшей осени. Это свидетельствует о том, что уже в тот период времени вооруженные силы РФ столкнулись с проблемой точности нанесения удара данным видом крылатой ракеты", — отметил Данилюк.

Он добавил, что российские ракеты все чаще падают на территории самой России, не долетая до Украины.