Попытка РФ усовершенствовать высокоточное вооружение провалилась – Генштаб ВСУ

По словам Данилюка, это показали проведенные исследования и статистика работы украинской системы противовоздушной обороны.
"Массовых прорывов системы ПВО не происходит. Попытка усовершенствовать так называемое высокоточное вооружение провалилась", – сказал полковник.
Россия столкнулась с проблемой точности Х-101 осенью 2022 года, отметил он. Данилюк продемонстрировал фото фрагмента крылатой ракеты Х-101 нового поколения, найденной вблизи села Малютянка Киевской области. На нем, по его словам, четко видна модернизированная оптико-электронная система наведения.
"Эта модификация появилась еще в конце минувшей осени. Это свидетельствует о том, что уже в тот период времени вооруженные силы РФ столкнулись с проблемой точности нанесения удара данным видом крылатой ракеты", — отметил Данилюк.
Он добавил, что российские ракеты все чаще падают на территории самой России, не долетая до Украины.
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по населенным пунктам Украины. К концу прошлого года оккупанты активизировали обстрелы.
Ночью 16 февраля РФ совершила массированную ракетную атаку на Украину. Было выпущено 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.
Всего по состоянию на 16 февраля 2023 года РФ с начала осени прошлого года совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.