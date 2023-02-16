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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Попытка РФ усовершенствовать высокоточное вооружение провалилась – Генштаб ВСУ

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Данилюк показал фото обломка модифицированной российской ракеты
Данилюк показал фото обломка модифицированной российской ракеты
Фото: Military Media Center / Telegram

Модернизация крылатой ракеты Х-101 не оправдала ожиданий России. Об этом заявил представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники Генерального штаба Вооруженных сил Украины полковник Николай Данилюк на брифинге 16 февраля, сообщает Military Media Center в Telegram.

По словам Данилюка, это показали проведенные исследования и статистика работы украинской системы противовоздушной обороны.

"Массовых прорывов системы ПВО не происходит. Попытка усовершенствовать так называемое высокоточное вооружение провалилась", – сказал полковник.

Россия столкнулась с проблемой точности Х-101 осенью 2022 года, отметил он. Данилюк продемонстрировал фото фрагмента крылатой ракеты Х-101 нового поколения, найденной вблизи села Малютянка Киевской области. На нем, по его словам, четко видна модернизированная оптико-электронная система наведения.

"Эта модификация появилась еще в конце минувшей осени. Это свидетельствует о том, что уже в тот период времени вооруженные силы РФ столкнулись с проблемой точности нанесения удара данным видом крылатой ракеты", — отметил Данилюк.

Он добавил, что российские ракеты все чаще падают на территории самой России, не долетая до Украины.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по населенным пунктам Украины. К концу прошлого года оккупанты активизировали обстрелы.

Ночью 16 февраля РФ совершила массированную ракетную атаку на Украину. Было выпущено 36 ракет, 16 из них сбили силы обороны Украины. Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры.

Всего по состоянию на 16 февраля 2023 года РФ с начала осени прошлого года совершила 15 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе.

Теги: Россия, оружие, Генштаб ВСУ, вооружение, обстрелы, война России против Украины, ракеты
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