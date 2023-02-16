Ермак о ракетной атаке РФ минувшей ночью: Россияне изменили тактику

"Очередная ракетная атака россиян. Ночью запускали БПЛА и ракеты. К сожалению, есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели", – отметил глава ОП.

В то же время он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны Украины уничтожили большинство вражеских ракет и беспилотников.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Россия выпустила по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 16 из них удалось сбить.