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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ермак о ракетной атаке РФ минувшей ночью: Россияне изменили тактику

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Ермак подчеркнул, что силы противовоздушной обороны Украины уничтожили большинство вражеских ракет и беспилотников
Ермак подчеркнул, что силы противовоздушной обороны Украины уничтожили большинство вражеских ракет и беспилотников
Фото: Андрій Єрмак / Telegram

Российские оккупанты сменили тактику нанесения ракетных ударов по территории Украины. Об этом 16 февраля в Telegram заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Очередная ракетная атака россиян. Ночью запускали БПЛА и ракеты. К сожалению, есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели", – отметил глава ОП.

В то же время он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны Украины уничтожили большинство вражеских ракет и беспилотников.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Россия выпустила по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 16 из них удалось сбить.

Контекст:

С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по населенным пунктам Украины. К концу прошлого года оккупанты активизировали обстрелы.

Массированный ракетный обстрел Украины со стороны российских оккупантов 16 февраля стал 15-м с начала осени прошлого года.

Помимо этого, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, ВСУ, обстрелы, ракеты, инфраструктура, Андрей Ермак, российские оккупанты
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