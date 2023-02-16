Ермак о ракетной атаке РФ минувшей ночью: Россияне изменили тактику

"Очередная ракетная атака россиян. Ночью запускали БПЛА и ракеты. К сожалению, есть попадания на севере, западе Украины, а также в Днепропетровской и Кировоградской областях. Россияне несколько изменили тактику. Они проводят активную разведку, применяют фальш-цели", – отметил глава ОП.
В то же время он подчеркнул, что силы противовоздушной обороны Украины уничтожили большинство вражеских ракет и беспилотников.
По данным Воздушных сил ВСУ, ночью 16 февраля российские оккупационные войска нанесли массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры. Россия выпустила по Украине 32 крылатые ракеты воздушного и морского базирования, 16 из них удалось сбить.
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по населенным пунктам Украины. К концу прошлого года оккупанты активизировали обстрелы.
Массированный ракетный обстрел Украины со стороны российских оккупантов 16 февраля стал 15-м с начала осени прошлого года.
Помимо этого, еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". Из-за обстрелов в стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.