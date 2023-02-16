Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: уничтожено 16 ракет

Россияне выпустили по Украине 32 ракеты с моря и с воздуха Фото: EPA

Оккупанты применили 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря, восемь крылатых ракет "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22 из района Курска, две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из Мелитополя.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что ракет Х-59/31 было три, также была запущена противокорабельная ракета "Оникс". Всего было запущено, по его данным, 36 ракет.

Силами и средствами Воздушных сил ВС Украины уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.

Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет, отметили в ВС ВСУ.