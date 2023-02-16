Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине: уничтожено 16 ракет

Оккупанты применили 12 крылатых ракет Х-101/Х-555 из двух стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря, восемь крылатых ракет "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря, 12 крылатых ракет Х-22 из шести дальних бомбардировщиков Ту-22 из района Курска, две управляемые авиационные ракеты Х-59 из двух самолетов тактической авиации Су-35 из Мелитополя.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный уточнил, что ракет Х-59/31 было три, также была запущена противокорабельная ракета "Оникс". Всего было запущено, по его данным, 36 ракет.
Силами и средствами Воздушных сил ВС Украины уничтожены 14 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" и две управляемые авиационные ракеты Х-59.
Часть крылатых ракет Х-22 достигла своих целей, поразив объекты критической инфраструктуры. В настоящее время на вооружении нет огневых средств, способных уничтожать этот тип ракет, отметили в ВС ВСУ.
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по населенным пунктам Украины. К концу прошлого года оккупанты активизировали обстрелы.
По состоянию на 15 февраля 2023 года РФ с начала осени прошлого года совершила 14 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины (вместе с этой атакой – 15), еще 17 атак были совершены с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.