Оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры во Львовской области – ОВА

Пострадавших или жертв в результате обстрела нет Фото: Андрій Садовий / Telegram

"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет", – написал глава ОВА.

Он также отметил, что в результате прилета произошел пожар, однако его уже потушили.

Более подробная информация об атаке со стороны противника, по словам Козицкого, будет опубликована позже.