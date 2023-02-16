Оккупанты ударили по объекту критической инфраструктуры во Львовской области – ОВА

"Во время воздушной тревоги было попадание в объект критической инфраструктуры во Львовской области. Пострадавших или жертв нет", – написал глава ОВА.
Он также отметил, что в результате прилета произошел пожар, однако его уже потушили.
Более подробная информация об атаке со стороны противника, по словам Козицкого, будет опубликована позже.
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по населенным пунктам Украины. К концу прошлого года оккупанты активизировали обстрелы.
С начала осени 2022 года РФ совершила уже 14 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были предприняты с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.