Оккупанты снова обстреляли больницу в Бериславе, один человек получил ранение – ОВА

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).
"Российские оккупанты не прекращают целиться по медицинским учреждениям Херсонской области. Сегодня захватчики снова обстреляли больницу в Бериславе, – говорится в сообщении. – Вражеские снаряды попали в котельную – помещение, из которого обеспечивается тепло в медучреждении, получило разрушения".
Отмечается, что из-за российской атаки получил ранение работник медучреждения.
"В эти минуты за его жизнь сражаются врачи", – сказано в сообщении.
Об обстреле оккупантами станции медицинской помощи в Бериславе в Херсонской ОВА сообщали накануне, 14 февраля.
После деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.
Излюбленными целями россиян в ходе войны стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, отметил в январе 2023 года глава Минобороны Украины Алексей Резников.
Так, 14 февраля оккупанты дважды за день обстреляли больницу в Херсоне.