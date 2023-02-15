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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты снова обстреляли больницу в Бериславе, один человек получил ранение – ОВА

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Российские оккупанты не прекращают целиться по медучреждениям Херсонской области, отметили в ОВА
Российские оккупанты не прекращают целиться по медучреждениям Херсонской области, отметили в ОВА
Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

Российские оккупационные войска 15 февраля снова обстреляли больницу в Бериславе Херсонской области.

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Российские оккупанты не прекращают целиться по медицинским учреждениям Херсонской области. Сегодня захватчики снова обстреляли больницу в Бериславе, – говорится в сообщении. – Вражеские снаряды попали в котельную – помещение, из которого обеспечивается тепло в медучреждении, получило разрушения".

Отмечается, что из-за российской атаки получил ранение работник медучреждения.

"В эти минуты за его жизнь сражаются врачи", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/khoda.gov.ua/posts/pfbid02XWxcVuJwsYFKN9pQe4KiZtHd1Xs4FnjLssErvTd27dd3tmWPGNexFN8WQt4TRoXul

Об обстреле оккупантами станции медицинской помощи в Бериславе в Херсонской ОВА сообщали накануне, 14 февраля.

Контекст:

После деоккупации правобережья Херсонской области (включительно с облцентром) в ноябре 2022 года россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты с левого берега Днепра.

Излюбленными целями россиян в ходе войны стали школы, больницы, университеты, а также их персонал, учащиеся и пациенты, отметил в январе 2023 года глава Минобороны Украины Алексей Резников.

Так, 14 февраля оккупанты дважды за день обстреляли больницу в Херсоне.

Теги: Россия, Украина, Херсонская область, больница, Херсонская ОГА, обстрелы, война России против Украины, разрушения, ранение, российские оккупанты, Берислав
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