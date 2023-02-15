Оккупанты снова обстреляли больницу в Бериславе, один человек получил ранение – ОВА

Российские оккупанты не прекращают целиться по медучреждениям Херсонской области, отметили в ОВА Фото: Поліція Херсонської області / Facebook

Об этом сообщается в Facebook областной государственной (военной) администрации (ОВА).

"Российские оккупанты не прекращают целиться по медицинским учреждениям Херсонской области. Сегодня захватчики снова обстреляли больницу в Бериславе, – говорится в сообщении. – Вражеские снаряды попали в котельную – помещение, из которого обеспечивается тепло в медучреждении, получило разрушения".

Отмечается, что из-за российской атаки получил ранение работник медучреждения.

"В эти минуты за его жизнь сражаются врачи", – сказано в сообщении.

Об обстреле оккупантами станции медицинской помощи в Бериславе в Херсонской ОВА сообщали накануне, 14 февраля.