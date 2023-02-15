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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты 15 февраля трижды обстреляли Никопольский район – глава Днепропетровской ОВА

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Лысак сообщил, что пострадавших нет
Лысак сообщил, что пострадавших нет
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты 15 февраля трижды обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram.

"Из тяжелой артиллерии враг попал по Мировской и Марганецкой общинам. На территориях, пораженных снарядами, работают спасатели", – написал он.

Лысак отметил, что пострадавших нет.

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Днепропетровская область, Никополь, обстрелы, война России против Украины, Сергей Лысак
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