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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты обстреляли Никополь из тяжелой артиллерии, есть раненый

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В результате обстрела в городе есть разрушения
В результате обстрела в городе есть разрушения
Фото: Микола Лукашук – голова ДОР / Telegram

Российские оккупанты днем 13 февраля нанесли удар из тяжелой артиллерии по Никополю Днепропетровской области. Об этом сообщил в Telegram глава облсовета Николай Лукашук.

В результате обстрела был ранен 68-летний мужчина, ему оказали медицинскую помощь. 

Также оккупанты повредили здания двух частных предприятий, три частных жилых дома, хозяйственное сооружение, несколько автомобилей и линии электропередач.

Другие районы области в этот день под вражеские атаки не попали.

Ночь в регионе прошла тихо, сообщил утром 14 февраля глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. 

Контекст:

Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.

Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.

Теги: Днепропетровская область, раненые, Никополь, обстрелы, война России против Украины, Николай Лукашук
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