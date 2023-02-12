Утром россияне обстреляли Никополь, погибла женщина, еще одна ранена

В Никополе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

Ночью в регионе было спокойно – хотя и с сигналами воздушной тревоги, но без вражеских обстрелов, "что бывает крайне редко", отметил глава облсовета Николай Лукашук. Он уточнил, что вражеские дроны, которые летели в Днепропетровскую область, были сбиты силами ПВО на подлете.

"После ночной тишины утром агрессор обстрелял Никополь. Палил из ствольной артиллерии", – написал Лысак.

По его информации, погибла 53-летняя женщина. Еще у одной, 87-летней пенсионерки, осколочное ранение.

В городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа.