Утром россияне обстреляли Никополь, погибла женщина, еще одна ранена

Ночью в регионе было спокойно – хотя и с сигналами воздушной тревоги, но без вражеских обстрелов, "что бывает крайне редко", отметил глава облсовета Николай Лукашук. Он уточнил, что вражеские дроны, которые летели в Днепропетровскую область, были сбиты силами ПВО на подлете.
"После ночной тишины утром агрессор обстрелял Никополь. Палил из ствольной артиллерии", – написал Лысак.
По его информации, погибла 53-летняя женщина. Еще у одной, 87-летней пенсионерки, осколочное ранение.
В городе повреждены четыре многоэтажки, водоканал и здание колледжа.
Российские оккупанты обстреливают Днепропетровскую область из разных видов вооружения с начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года. Чаще всего удары наносятся по южным районам, расположенным неподалеку от Херсонской и Запорожской областей.
Никопольский район граничит с Запорожской областью и находится под постоянными обстрелами РФ: город расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС.