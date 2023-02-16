"Ракетоноситель выпустил весь свой заряд". Силы ПВО Украины сбили ночью восемь "Калибров" над Николаевской и Херсонской областями

По ее словам, шесть ракет противника были уничтожены в Николаевской области, еще две – в Херсонской.
"Тот ракетоноситель, который находился на службе и мы знали, что он оснащен восемью "Калибрами", выпустил весь свой заряд. Но ПВО южного направления сработала на отлично", – подчеркнула Гуменюк.
С начала полномасштабного вторжения Россия регулярно наносит удары по населенным пунктам Украины. К концу прошлого года оккупанты активизировали обстрелы.
С начала осени 2022 года РФ совершила уже 14 массированных ракетных атак на инфраструктуру Украины, еще 17 атак были предприняты с применением дронов-камикадзе, отмечали в "Укрэнерго". В стране стали вводить временные отключения света, в отдельных случаях они доходили до нескольких суток.