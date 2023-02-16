Данилов ответил, может ли РФ нанести удар в годовщину своего вторжения в Украину Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

"Они готовятся и будут пытаться именно к 23–24 февраля осуществить те или иные вещи. Повлияет ли это на ход войны? Нет. Мы обязательно победим", – сказал он.

Данилов напомнил, что россияне очень любят привязываться к датам, которые они считают значимыми – к примеру, день рождения Владимира Ленина или Иосифа Сталина. Годовщина вторжения в Украину для них – это своего рода праздник, отметил он.