"Они готовятся и будут пытаться именно к 23–24 февраля осуществить те или иные вещи. Повлияет ли это на ход войны? Нет. Мы обязательно победим", – сказал он.
Данилов напомнил, что россияне очень любят привязываться к датам, которые они считают значимыми – к примеру, день рождения Владимира Ленина или Иосифа Сталина. Годовщина вторжения в Украину для них – это своего рода праздник, отметил он.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.