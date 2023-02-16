Украинские военные за сутки уничтожили 690 оккупантов и сбили российский вертолет – Генштаб ВСУ

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали около 690 российских захватчиков.
Другие потери оккупантов составили:
В Генштабе отметили, что данные уточняются.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.