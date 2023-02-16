Из-за большого количества раненых оккупантов в Крыму начали массовый сбор крови – Генштаб ВСУ

"В Симферополе Автономной Республики Крым местным Центром крови начат массовый сбор крови у гражданских жителей и доставка ее из других станций переливания крови Автономной Республики Крым. Также активно проводится пропаганда в заведениях и учреждениях всех форм собственности по привлечению к забору крови как можно большего количества людей из-за больших потерь и ранений российских оккупантов по всем направлениям боевых действий", – говорится в сообщении.
По имеющимся данным, дополнительные станции переливания крови открываются также в Ростовской, Белгородской и Воронежской областях России.
Помимо этого, в Генштабе ВСУ сообщили, что 14 февраля российские оккупационные войска обстреляли Чаплинку Херсонской области с целью обвинить в этом и дискредитировать Вооруженные силы Украины.
По словам свидетелей, российские ракеты летели с южного направления – со стороны временно оккупированного Крыма.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью они деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.
Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.