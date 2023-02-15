Маляр: Потери в некоторых подразделениях оккупантов составляют до 80%

"На востоке продолжается наступление врага. Круглосуточные атаки. Ситуация напряженная. Да, нашим тяжело. Вы сами видите, какую войну ведет РФ. Но наши бойцы не дают врагу достичь поставленных целей и наносят очень серьезные потери. В частности, в некоторых штурмовых отрядах частной военной компании "Вагнер" и подразделениях "2-го армейского корпуса" потери составляют до 80% личного состава", – заявила она.

В то же время, по словам Маляр, эвакуация погибших и раненых оккупантами ограничена или не проводится вообще. Она заявила, что в результате среди личного состава российских оккупационных войск на временно оккупированной территории Украины отмечается "существенное снижение уровня доверия к решениям командования по ведению боевых действий".

Все больше российских военнослужащих осознает, что их командиры неадекватно оценивают обстановку на поле боя, о чем свидетельствует интенсивное применение так называемых отрядов смертников – подразделений, укомплектованных недостаточно подготовленными мобилизованными, которые ежесуточно несут большие боевые и санитарные потери.

По данным Маляр, только один учебный центр на территории Ростовской области еженедельно отправляет около 500 наспех обученных мобилизованных, большинство из которых проходят ускоренный курс подготовки от 14 до 21 суток.

"Попадая в подразделения, такие военнослужащие, не желая выполнять роль "отрядов смертников", прибегают к умышленному повреждению боевой техники, преимущественно двигателей, которая, не произведя ни одного выстрела, с полным боекомплектом отправляется на ремонтные базы", – добавила она.