Зеленский: Крепость Бахмут – живая стена, чтобы Украина готовилась к деоккупации всех территорий

Об этом 15 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Ситуация в Бахмуте – самая сложная из всех, которые есть на территории нашего государства, самая сложная и горячая – именно на этом направлении. Я бы туда еще добавил угледарское направление также, – сказал Зеленский. – Крепость [Бахмут] живая. Живая – имею в виду, из живых людей, такая живая стена. Такая дорогостоящая эта война для истории нашего государства. Но вместе с тем люди крепкие, защищаются крепко, стоят, понимают, что они крепость для того, чтобы Украина готовилась к деоккупации всех территорий".

По словам президента, украинские военные "выполняют свою задачу и… уничтожают по максимуму силы врага".