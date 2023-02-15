Зеленский: Крепость Бахмут – живая стена, чтобы Украина готовилась к деоккупации всех территорий

Об этом 15 февраля в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.
"Ситуация в Бахмуте – самая сложная из всех, которые есть на территории нашего государства, самая сложная и горячая – именно на этом направлении. Я бы туда еще добавил угледарское направление также, – сказал Зеленский. – Крепость [Бахмут] живая. Живая – имею в виду, из живых людей, такая живая стена. Такая дорогостоящая эта война для истории нашего государства. Но вместе с тем люди крепкие, защищаются крепко, стоят, понимают, что они крепость для того, чтобы Украина готовилась к деоккупации всех территорий".
По словам президента, украинские военные "выполняют свою задачу и… уничтожают по максимуму силы врага".
4 февраля замминистра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.
Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".
Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.
14 февраля Зеленский, говоря о боях в Бахмуте, отметил, что там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. "Каждый метр, выигранный там, – это защита всего нашего государства", – подчеркнул президент.