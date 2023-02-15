Вблизи Бахмута продолжаются жесткие бои, за сутки произошло 25 боестолкновений – Череватый

"Бахмут – идут жесткие бои. Враг теряет ежесуточно погибшими и ранеными много военнослужащих. 119 только за эти сутки было убито, 163 ранены. 103 обстрела совершил враг на бахмутском отрезке фронта из разных типов артиллерии, реактивных систем залпового огня. В целом 25 боестолкновений произошло", – сообщил он.

Череватый рассказал, что въехать в Бахмут и выехать могут все, "у кого есть надобность", но с соблюдением мер безопасности.

"Учитывая, что это зона самых активных боевых действий, сосредоточения основного удара врага, Украинское государство, украинская власть делает все для безопасности своих и иностранных граждан. Поэтому туда можно въехать тем, у кого есть надобность, в том числе – журналистам и волонтерам. Просто нужно пройти процедуру, все подробности есть на сайте Донецкой областной военной администрации. Вооруженные силы, силы обороны работают плечом к плечу с ними, и делается это для того, чтобы освещать ситуацию там, просто с соблюдением всех правил максимальной безопасности, чтобы не подвергать людей риску", – заявил он.