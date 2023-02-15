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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Вблизи Бахмута продолжаются жесткие бои, за сутки произошло 25 боестолкновений – Череватый

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Оккупанты совершили 103 обстрела на бахмутском направлении
Оккупанты совершили 103 обстрела на бахмутском направлении
Фото: EPA

Вблизи Бахмута Донецкой области продолжаются жесткие бои, российские оккупанты несут потери. Об этом рассказал представитель восточной группировки ВСУ Сергей Череватый 15 февраля в эфире общенационального телемарафона, который транслировал канал "Рада".

"Бахмут – идут жесткие бои. Враг теряет ежесуточно погибшими и ранеными много военнослужащих. 119 только за эти сутки было убито, 163 ранены. 103 обстрела совершил враг на бахмутском отрезке фронта из разных типов артиллерии, реактивных систем залпового огня. В целом 25 боестолкновений произошло", – сообщил он.

Череватый рассказал, что въехать в Бахмут и выехать могут все, "у кого есть надобность", но с соблюдением мер безопасности.

"Учитывая, что это зона самых активных боевых действий, сосредоточения основного удара врага, Украинское государство, украинская власть делает все для безопасности своих и иностранных граждан. Поэтому туда можно въехать тем, у кого есть надобность, в том числе – журналистам и волонтерам. Просто нужно пройти процедуру, все подробности есть на сайте Донецкой областной военной администрации. Вооруженные силы, силы обороны работают плечом к плечу с ними, и делается это для того, чтобы освещать ситуацию там, просто с соблюдением всех правил максимальной безопасности, чтобы не подвергать людей риску", – заявил он.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.

14 февраля Зеленский, говоря о боях в Бахмуте, отметил, что там сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. "Каждый метр, выигранный там, – это защита всего нашего государства", – подчеркнул президент.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Донецкая область, война России против Украины, Бахмут, Сергей Череватый
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