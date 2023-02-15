"Подписал контракт, чтобы "заработать" денег". СБУ сообщила о подозрении белорусу, воевавшему против Украины в составе ЧВК "Вагнер"

По информации СБУ, в июле 2022 года белорус вступил в ряды подконтрольной Кремлю частной военной компании "Вагнер".
"По данным следствия, иностранец подписал контракт с группировкой "Вагнера", чтобы "заработать" денег. Для этого он приехал в тренировочный лагерь российской ЧВК, где прошел 10-дневный курс боевой подготовки. После этого его перебросили на восточный фронт для штурма боевых позиций подразделений ВСУ", – говорится в сообщении.
В составе российских войск наемник участвовал в боевых действиях на бахмутском направлении. В ноябре он попал в плен во время боя вблизи Курдюмовки Донецкой области.
"После задержания наемник дал СБУ показания о военных преступлениях оккупационных группировок РФ и [предоставил] учредительные данные лиц, причастных к их совершению. Также он рассказал о пытках, лишении денежного довольствия и убийствах в рядах ЧВК "Вагнер" за невыполнение преступных приказов", – отмечают в спецслужбе.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (участие наемника в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях).
В настоящее время он находится под стражей.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.
The New York Times написала 25 января, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.