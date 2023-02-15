"Подписал контракт, чтобы "заработать" денег". СБУ сообщила о подозрении белорусу, воевавшему против Украины в составе ЧВК "Вагнер"

Наемник дал показания о военных преступлениях РФ, а также рассказал о пытках и убийствах в рядах ЧВК "Вагнер", сообщает СБУ Скриншот: Операция Z: Военкоры Русской Весны / Telegram

По информации СБУ, в июле 2022 года белорус вступил в ряды подконтрольной Кремлю частной военной компании "Вагнер".

"По данным следствия, иностранец подписал контракт с группировкой "Вагнера", чтобы "заработать" денег. Для этого он приехал в тренировочный лагерь российской ЧВК, где прошел 10-дневный курс боевой подготовки. После этого его перебросили на восточный фронт для штурма боевых позиций подразделений ВСУ", – говорится в сообщении.

В составе российских войск наемник участвовал в боевых действиях на бахмутском направлении. В ноябре он попал в плен во время боя вблизи Курдюмовки Донецкой области.

"После задержания наемник дал СБУ показания о военных преступлениях оккупационных группировок РФ и [предоставил] учредительные данные лиц, причастных к их совершению. Также он рассказал о пытках, лишении денежного довольствия и убийствах в рядах ЧВК "Вагнер" за невыполнение преступных приказов", – отмечают в спецслужбе.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (участие наемника в вооруженном конфликте, военных или насильственных действиях).

В настоящее время он находится под стражей.