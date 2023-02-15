Шойгу и Герасимов по примеру Пригожина вербуют "пушечное мясо" в российских тюрьмах – Институт исследования войны

Со ссылкой на канал CNN институт сообщает, что МО РФ напрямую завербовало осужденных, которых потом перебросили в Соледар Донецкой области. Они пожаловались журналистам на ужасное отношение командиров и рассказали о тяжелых потерях при штурме позиций украинских войск. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сказал CNN, что по словам попавших недавно в плен заключенных, их "официально пригласило минобороны РФ".
Военные аналитики считают, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов создают резерв пушечного мяса осужденных, которым они могли бы напрямую управлять через собственные частные военные компании.
В ISW также отмечают, что начало вербовки заключенных МО совпало по времени с началом публичного конфликта владельца "Вагнера" Евгения Пригожина с командованием армии оккупантов. Вероятно, Пригожин был недоволен такой конкуренцией, читают эксперты.
"Кремль с тех пор дистанцируется от "Вагнера", как риторически, так и, вероятно, лишив Пригожина возможности вербовать и обучать осужденных. Генштаб Украины, например, сообщил, что минобороны России начало использовать Кадамовский полигон в Ростовской области для подготовки мобилизованных и добровольцев, в то время как "Вагнеру" запретили проводить там учения с начала 2023 года", – говорится в оперативном отчете.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.
The New York Times написала 25 января, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.