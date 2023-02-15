Шойгу и Герасимов по примеру Пригожина вербуют "пушечное мясо" в российских тюрьмах – Институт исследования войны

Со ссылкой на канал CNN институт сообщает, что МО РФ напрямую завербовало осужденных, которых потом перебросили в Соледар Донецкой области. Они пожаловались журналистам на ужасное отношение командиров и рассказали о тяжелых потерях при штурме позиций украинских войск. Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сказал CNN, что по словам попавших недавно в плен заключенных, их "официально пригласило минобороны РФ".

Военные аналитики считают, что министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов создают резерв пушечного мяса осужденных, которым они могли бы напрямую управлять через собственные частные военные компании.

В ISW также отмечают, что начало вербовки заключенных МО совпало по времени с началом публичного конфликта владельца "Вагнера" Евгения Пригожина с командованием армии оккупантов. Вероятно, Пригожин был недоволен такой конкуренцией, читают эксперты.

"Кремль с тех пор дистанцируется от "Вагнера", как риторически, так и, вероятно, лишив Пригожина возможности вербовать и обучать осужденных. Генштаб Украины, например, сообщил, что минобороны России начало использовать Кадамовский полигон в Ростовской области для подготовки мобилизованных и добровольцев, в то время как "Вагнеру" запретили проводить там учения с начала 2023 года", – говорится в оперативном отчете.