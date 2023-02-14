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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российский депутат опубликовал письмо от Пригожина. В нем основатель ЧВК "Вагнер" объяснил, почему перестал вербовать заключенных на войну

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9 февраля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных
9 февраля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных
Фото: Осторожно, новости / Telegram

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что он и ЧВК "полностью отстранены" от вербовки заключенных в российских колониях для участия в войне против Украины.

Об этом говорится в тексте письма, скриншот которого 12 февраля опубликовал в российской соцсети депутат Законодательного собрания Свердловской области РФ Вячеслав Вегнер.

Он утверждает, что письмо написано Пригожиным в ответ на его просьбу посодействовать в вербовке из колоний женщин.

О письме Пригожина Вегнеру написали российские издания "7х7 – Горизонтальная Россия" (в Telegram) и "Важные истории".

В письме Вегнеру Пригожин назвал три причины своего отстранения от набора заключенных, в частности:

  • "чрезмерно высокая эффективность выполнения задач, что ставит в неловкую ситуацию определенное количество уполномоченных лиц, а также дискредитирует работу некоторых подразделений на других участках фронта. Логика: "Слишком смелые для армии и вредные, они не дают отсидеться в кустах";
  • "ЧВК "Вагнер" использует заключенных не как заключенных, а как равноправных бойцов, что вызывает раздражение околовластной элиты";
  • "определенное количество околовоенных функционеров решило, что если они будут набирать заключенных, то сумеют прославиться как ЧВК "Вагнер".

Пригожин рекомендовал Вегнеру обратится в минобороны РФ по своему вопросу.

В то же время на скриншоте письма нет ни подписи, ни упоминания Пригожина или ЧВК "Вагнер".

Скриншот: Вячеслав Вегнер / "ВКонтакте"
Скриншот: Вячеслав Вегнер / "ВКонтакте"

9 февраля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных.

В британской разведке предположили, что Пригожин перестал вербовать заключенных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.

СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае". В начале января 2023 года Пригожин (по мнению американского Института исследования войны (ISW) – чтобы "прорекламировать" ЧВК "Вагнер") заявил, что часть вагнеровцев, воевавших в Украине, уже получила помилование в РФ.

Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января.

The New York Times написала 25 января, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.

С конца 2022 года вербовщики ЧВК "Вагнер" начали объезжать колонии по второму кругу, так как многие заключенные, отправленные на войну летом и осенью 2022 года, погибли, сообщало российское издание "Медиазона". Отмечается, что в местах лишения свободы стало гораздо меньше желающих пополнить ряды ЧВК.

Теги: Россия, СМИ, депутаты, заключенные, наемники, война России против Украины, минобороны РФ, ЧВК Вагнер, женщины, Евгений Пригожин, тюрьмы, соцсеть, колония, письмо
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