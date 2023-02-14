Российский депутат опубликовал письмо от Пригожина. В нем основатель ЧВК "Вагнер" объяснил, почему перестал вербовать заключенных на войну

Об этом говорится в тексте письма, скриншот которого 12 февраля опубликовал в российской соцсети депутат Законодательного собрания Свердловской области РФ Вячеслав Вегнер.
Он утверждает, что письмо написано Пригожиным в ответ на его просьбу посодействовать в вербовке из колоний женщин.
О письме Пригожина Вегнеру написали российские издания "7х7 – Горизонтальная Россия" (в Telegram) и "Важные истории".
В письме Вегнеру Пригожин назвал три причины своего отстранения от набора заключенных, в частности:
Пригожин рекомендовал Вегнеру обратится в минобороны РФ по своему вопросу.
В то же время на скриншоте письма нет ни подписи, ни упоминания Пригожина или ЧВК "Вагнер".
9 февраля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных.
В британской разведке предположили, что Пригожин перестал вербовать заключенных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
СМИ сообщали, что участие в вербовке заключенных принимал лично Пригожин, были обнародованы видео из колонии, где он выступал перед заключенными. Пригожин назвал себя "представителем" ЧВК "Вагнер" и предупредил, что ищет наемников для участия в "тяжелой войне". Заключенным он пообещал, что в колонию они "не вернутся в любом случае". В начале января 2023 года Пригожин (по мнению американского Института исследования войны (ISW) – чтобы "прорекламировать" ЧВК "Вагнер") заявил, что часть вагнеровцев, воевавших в Украине, уже получила помилование в РФ.
Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января.
The New York Times написала 25 января, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.
С конца 2022 года вербовщики ЧВК "Вагнер" начали объезжать колонии по второму кругу, так как многие заключенные, отправленные на войну летом и осенью 2022 года, погибли, сообщало российское издание "Медиазона". Отмечается, что в местах лишения свободы стало гораздо меньше желающих пополнить ряды ЧВК.