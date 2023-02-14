Российский депутат опубликовал письмо от Пригожина. В нем основатель ЧВК "Вагнер" объяснил, почему перестал вербовать заключенных на войну

9 февраля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных Фото: Осторожно, новости / Telegram

Об этом говорится в тексте письма, скриншот которого 12 февраля опубликовал в российской соцсети депутат Законодательного собрания Свердловской области РФ Вячеслав Вегнер.

Он утверждает, что письмо написано Пригожиным в ответ на его просьбу посодействовать в вербовке из колоний женщин.

О письме Пригожина Вегнеру написали российские издания "7х7 – Горизонтальная Россия" (в Telegram) и "Важные истории".

В письме Вегнеру Пригожин назвал три причины своего отстранения от набора заключенных, в частности:

"чрезмерно высокая эффективность выполнения задач, что ставит в неловкую ситуацию определенное количество уполномоченных лиц, а также дискредитирует работу некоторых подразделений на других участках фронта. Логика: "Слишком смелые для армии и вредные, они не дают отсидеться в кустах";

"ЧВК "Вагнер" использует заключенных не как заключенных, а как равноправных бойцов, что вызывает раздражение околовластной элиты";

"определенное количество околовоенных функционеров решило, что если они будут набирать заключенных, то сумеют прославиться как ЧВК "Вагнер".

Пригожин рекомендовал Вегнеру обратится в минобороны РФ по своему вопросу.

В то же время на скриншоте письма нет ни подписи, ни упоминания Пригожина или ЧВК "Вагнер".

Скриншот: Вячеслав Вегнер / "ВКонтакте"

9 февраля Пригожин заявил, что ЧВК "Вагнер" больше не вербует заключенных.

В британской разведке предположили, что Пригожин перестал вербовать заключенных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.