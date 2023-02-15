Минобороны РФ напрямую набирает заключенных на войну против Украины – СМИ

Шойгу и Герасимов (на фото) создают резерв заключенных, которыми они смогут непосредственно управлять через ЧВК министерства, считают в украинской разведке Фото: EPA

Об этом 14 февраля сообщил CNN со ссылкой на российских заключенных и украинскую разведку.

СМИ удалось пообщаться с некоторыми российскими заключенными из подразделения 08807, которое в октябре 2022 года перебросили под Соледар Донецкой области (в ходе штурма 08807 понесло большие потери). Все заключенные заверили, что работали непосредственно на минобороны РФ. Некоторые из них имели документы с направлением в воинскую часть боевиков "ЛНР", подчиняющийся российскому минобороны.

CNN обнародовал голосовое сообщение российского заключенного Виктора Севальнева, отправленного на войну. Его дважды ранили. Севальнев опасался, что после госпиталя вряд ли вернется домой. В последнем сообщении жене заключенный предполагал, что его казнят, а через несколько дней тело Севальнева вернули в Москву в закрытом гробу, отметил телеканал.

Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил CNN, что попавшие недавно в плен российские заключенные рассказали, что их "официально пригласило минобороны РФ".

По мнению Юсова, глава минобороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ (недавно назначенный командующим войсками в Украине) Валерий Герасимов создают резерв заключенных, которыми они смогут непосредственно управлять через собственные ЧВК министерства.

Юсов отметил, что в минобороны РФ пока меньше завербованных заключенных, чем в ЧВК "Вагнер", но их "будут использовать так же – как пушечное мясо".

9 февраля основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ЧВК больше не вербует заключенных.

В британской разведке предположили, что Пригожин перестал вербовать заключенных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.