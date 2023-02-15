Минобороны РФ напрямую набирает заключенных на войну против Украины – СМИ

Об этом 14 февраля сообщил CNN со ссылкой на российских заключенных и украинскую разведку.
СМИ удалось пообщаться с некоторыми российскими заключенными из подразделения 08807, которое в октябре 2022 года перебросили под Соледар Донецкой области (в ходе штурма 08807 понесло большие потери). Все заключенные заверили, что работали непосредственно на минобороны РФ. Некоторые из них имели документы с направлением в воинскую часть боевиков "ЛНР", подчиняющийся российскому минобороны.
CNN обнародовал голосовое сообщение российского заключенного Виктора Севальнева, отправленного на войну. Его дважды ранили. Севальнев опасался, что после госпиталя вряд ли вернется домой. В последнем сообщении жене заключенный предполагал, что его казнят, а через несколько дней тело Севальнева вернули в Москву в закрытом гробу, отметил телеканал.
Представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил CNN, что попавшие недавно в плен российские заключенные рассказали, что их "официально пригласило минобороны РФ".
По мнению Юсова, глава минобороны России Сергей Шойгу и начальник Генштаба РФ (недавно назначенный командующим войсками в Украине) Валерий Герасимов создают резерв заключенных, которыми они смогут непосредственно управлять через собственные ЧВК министерства.
Юсов отметил, что в минобороны РФ пока меньше завербованных заключенных, чем в ЧВК "Вагнер", но их "будут использовать так же – как пушечное мясо".
9 февраля основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ЧВК больше не вербует заключенных.
В британской разведке предположили, что Пригожин перестал вербовать заключенных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
По информации Белого дома на 22 декабря 2022 года, силы ЧВК "Вагнер", направленные в Украину, составляли 50 тыс. наемников, из них 10 тыс. – контрактники, а еще 40 тыс. – завербованные в тюрьмах заключенные. Об этом пишет The Hill.
Из 50 тыс. российских заключенных, завербованных ЧВК "Вагнер" для участия в войне в Украине, остались только 10 тыс. человек. Остальные либо погибли, либо дезертировали, заявила глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова 21 января 2023 года.
The New York Times написала 25 января, что количество могил на кладбище в станице Бакинской Краснодарского края, принадлежащем ЧВК "Вагнер", увеличилось в семь раз за последние два месяца.