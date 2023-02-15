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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В ISW не согласны с Белым домом, что Украине нужно сдать Бахмут, бросив все силы на контрнаступление

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Оборона Бахмута и наступление ВСУ в других направлениях не исключают, а дополняют друг друга Институт исследования войны
Оборона Бахмута и наступление ВСУ в других направлениях не исключают, а дополняют друг друга – Институт исследования войны
Фото: ЕРА

Оборона Бахмута в Донецкой области не мешает подготовке к контрнаступлению Вооруженных сил Украины на других участках фронта. Об этом 14 февраля пишет в оперативном анализе американский Институт исследования войны (ISW).

Аналитики не согласны с мнением некоторых американских политиков о том, что украинская армия должна отказываться от обороны Бахмута. Газета The Washington Post 13 февраля писала со ссылкой на чиновников в Белом доме, что у ВСУ не получится одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление. Они призвали Украину сосредоточиться на последнем.

В ISW считают решение украинского командования держать оборону в Бахмуте стратегически обоснованным.

"Защита Бахмута заставила Кремль потратить значительную часть ЧВК "Вагнер" и задействовать значительные ресурсы воздушно-десантных сил для поддержки изнурительного наступления. Украинская оборона Бахмута ослабила значительные российские силы и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления", – говорится в сообщении.

В институте уверены, что теоретическое взятие Бахмута россиянами без боя привело бы к движению оккупантов вперед и необходимости для Украины поспешно занимать оборону в других, неприспособленных для этого местах.

"Таким образом, оборона Бахмута и создание Украиной условий для контрнаступления являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими мерами, учитывая, что российские войска продолжили бы свое наступление за пределами Бахмута, если бы Украина сдала город раньше", – отмечают в ISW.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.

14 февраля Зеленский, говоря о боях в Бахмуте, отметил, что там "сейчас происходит беспрецедентное уничтожение российского потенциала. "Каждый метр, выигранный там, – это защита всего нашего государства", – подчеркнул президент.

Теги: США, Донецкая область, Белый дом, оборона, армия РФ, ВСУ, наступление, война России против Украины, Бахмут, российские оккупанты, ISW
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