В ISW не согласны с Белым домом, что Украине нужно сдать Бахмут, бросив все силы на контрнаступление

Оборона Бахмута и наступление ВСУ в других направлениях не исключают, а дополняют друг друга – Институт исследования войны Фото: ЕРА

Аналитики не согласны с мнением некоторых американских политиков о том, что украинская армия должна отказываться от обороны Бахмута. Газета The Washington Post 13 февраля писала со ссылкой на чиновников в Белом доме, что у ВСУ не получится одновременно защищать Бахмут и начать весеннее контрнаступление. Они призвали Украину сосредоточиться на последнем.

В ISW считают решение украинского командования держать оборону в Бахмуте стратегически обоснованным.

"Защита Бахмута заставила Кремль потратить значительную часть ЧВК "Вагнер" и задействовать значительные ресурсы воздушно-десантных сил для поддержки изнурительного наступления. Украинская оборона Бахмута ослабила значительные российские силы и, вероятно, создаст благоприятные условия для будущего украинского контрнаступления", – говорится в сообщении.

В институте уверены, что теоретическое взятие Бахмута россиянами без боя привело бы к движению оккупантов вперед и необходимости для Украины поспешно занимать оборону в других, неприспособленных для этого местах.

"Таким образом, оборона Бахмута и создание Украиной условий для контрнаступления являются взаимодополняющими, а не взаимоисключающими мерами, учитывая, что российские войска продолжили бы свое наступление за пределами Бахмута, если бы Украина сдала город раньше", – отмечают в ISW.