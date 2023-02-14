Украинские пограничники отбили атаку россиян около Бахмута. Видео

"Ближний бой. На подступах к Бахмуту пограничники отбили очередную атаку штурмовиков, пытавшихся занять наш опорный пункт. Враг отошел с потерями: четверо убитых и пятеро раненых", – говорится в сообщении.

Контекст:

Генеральный штаб ВСУ этой зимой регулярно сообщает, что противник сосредоточил усилия на нескольких направлениях в Донецкой области, в числе которых бахмутское, и несет там значительные потери.

1 февраля представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта 2023 года.

4 февраля заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что оккупационные войска сосредоточили все силы на прорыве украинской обороны Бахмута.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что "сдавать Бахмут никто не будет". "Будем бороться, сколько сможем. Считаем Бахмут нашей крепостью", – сказал президент. 8 февраля в интервью Le Figaro Зеленский отметил, что если россияне возьмут Бахмут, то они захотят "пойти дальше".

Российские войска с 7 февраля получили тактические успехи в боях возле Бахмута и Угледара Донецкой области и контролируют местность возле главной трассы М-03, которая ведет в Бахмут, проинформировали в британской разведке. При этом оккупанты несут "особенно тяжелые потери" в районе Угледара, добавили в минобороны Великобритании.