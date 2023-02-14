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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нацгвардейцы рассказали, как поразили ракетой из "Перуна" Су-24 в районе Бахмута

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Самолет загорелся после попадания по нему ракеты
Самолет загорелся после попадания по нему ракеты
Фото: ngu.gov.ua

Военнослужащие Национальной гвардии Украины вечером 13 февраля ракетой из переносного зенитно-ракетного комплекса "Перун" поразили российский бомбардировщик Су-24 в районе Бахмута Донецкой области. Об этом проинформировала пресс-служба Национальной гвардии.

Группа зенитно-ракетного дивизиона поразила Су-24 во время боевого дежурства, в самолет попали одной ракетой с расстояния 2 км, говорится в релизе. 

"13 февраля в 18.03 в районе Бахмута нацгвардейцы "отработали" вражеский самолет Су-24, который наносил удары по украинским позициям и населенным пунктам. В результате боевой работы расчета из ПЗРК "Перун" вражеский самолет был обезврежен. Ребята поразили цель с первого выстрела. Бомбардировщик загорелся и дальше начал снижаться по линии пересечения, судьба пилотов неизвестна", – рассказал командир дивизиона.

"Обезвредил" российский самолет военнослужащий НГУ старший солдат Максим Балута, говорится в релизе. Военнослужащий уже сбивал российские самолеты: согласно сообщению, первый он сбил в Харьковской области 6 марта прошлого года. 

Точно неизвестно, какой именно самолет поразили нацгвардейцы, но вечером 13 февраля основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что силы обороны Украины подбили над Бахмутом Донецкой области бомбардировщик Су-24, на котором он записывал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

"Этот борт был сегодня атакован с земли средствами ПВО противника", – сказал Пригожин, добавив, что пилот самолета "совершил чудо, приземлил горящую машину, полностью выполнив боевое задание". 

Контекст:

Согласно данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину РФ потеряла 298 боевых самолетов.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Национальная гвардия, война России против Украины, Бахмут, бомбардировщики, Евгений Пригожин, потери армии России
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