В Великобритании пройдет общенациональная минута молчания в годовщину российского вторжения в Украину

Это мероприятие "отдаст дань уважения мужеству украинцев и подчеркнет солидарность Великобритании со страной, которая продолжает свою мужественную борьбу", говорится в сообщении.

Время минуты молчания – 11.00 (по лондонскому времени) 24 февраля. Ожидается, что премьер-министр Риши Сунак присоединится к народу Великобритании на Даунинг-стрит.

"Приближаясь к годовщине варварского и прискорбного вторжения России в Украину, мы как нация воздаем должное невероятной храбрости и стойкости украинского народа. Неоправданное нападение РФ снова принесло войну и разрушения на наш континент, заставило миллионы людей покинуть свои дома и разъединило семьи... Я невероятно горжусь реакцией Великобритании, и на протяжении всего прошлого года британская общественность демонстрировала свою истинную щедрость духа и непоколебимую веру в свободу", – цитирует слова премьера правительственный сайт.