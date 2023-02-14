В Великобритании пройдет общенациональная минута молчания в годовщину российского вторжения в Украину

Это мероприятие "отдаст дань уважения мужеству украинцев и подчеркнет солидарность Великобритании со страной, которая продолжает свою мужественную борьбу", говорится в сообщении.
Время минуты молчания – 11.00 (по лондонскому времени) 24 февраля. Ожидается, что премьер-министр Риши Сунак присоединится к народу Великобритании на Даунинг-стрит.
"Приближаясь к годовщине варварского и прискорбного вторжения России в Украину, мы как нация воздаем должное невероятной храбрости и стойкости украинского народа. Неоправданное нападение РФ снова принесло войну и разрушения на наш континент, заставило миллионы людей покинуть свои дома и разъединило семьи... Я невероятно горжусь реакцией Великобритании, и на протяжении всего прошлого года британская общественность демонстрировала свою истинную щедрость духа и непоколебимую веру в свободу", – цитирует слова премьера правительственный сайт.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.
Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.
24 февраля дебаты, посвященные годовщине широкомасштабного вторжения РФ в Украину, проведет Совет Безопасности ООН.