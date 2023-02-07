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07 февраля, 2023
 
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"Камера продолжала снимать там, где хотелось закрыть глаза". В годовщину полномасштабного вторжения РФ "1+1" покажет фильм Комарова о войне

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Комаров: Моя обязанность как журналиста и как украинца документировать ужасные преступления россиян против моего народа
Комаров: Моя обязанность как журналиста и как украинца – документировать ужасные преступления россиян против моего народа
Фото предоставлено пресс-службой "1+1"

Украинский журналист Дмитрий Комаров 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину, на канале "1+1" презентует документальный фильм о войне под названием "Рік". Анонс ленты опубликован на YouTube-канале "1+1".

В анонсе отмечается, что Комаров стал первым журналистом, который "своими глазами увидел и снял ужасы только что освобожденных Бучи, Ирпеня и Гостомеля".

"Он видел первые эмоции людей сразу же после деоккупации Киевщины, Харьковщины, Херсонщины, – говорится в описании фильма. – Документальный проект от команды "Мира наизнанку" – это взгляд Комарова на войну с тех ракурсов, которые не увидишь в новостях. Уникальные, редкие, эксклюзивные комментарии от тех, чьими руками и разумом творится наша будущая победа. Главные герои проекта Дмитрия – простые украинцы, которые уже почти год каждый день героически показывают свою силу и мощь".

В пресс-релизе отмечается, что съемочная группа проекта "не раз попадала под обстрелы вместе с силами обороны Украины, но камера продолжала снимать даже там, где хотелось закрыть глаза".

"Моя обязанность как журналиста и как украинца – документировать ужасные преступления россиян против моего народа. Показывать так, как оно есть. Мы покажем то, чего не было в новостях, без украшений и смягчений. Это возможность посмотреть на важнейшие события этого года совсем с другого ракурса", – рассказал Комаров.

ВИДЕО
Видео: Телеканал 1+1 / YouTube
Контекст:

Комаров родился в 1983 году в Киеве. В 2010 году в эфире телеканала "1+1" состоялся премьерный выпуск его авторской передачи о путешествиях "Мир наизнанку". 

После нападения РФ на Украину Комаров снимает хронику войны и занимается волонтерской деятельностью.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: фильм, война России против Украины, Дмитрий Комаров
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