  "Камера продолжала снимать там, где хотелось закрыть глаза". В годовщину полномасштабного вторжения РФ "1+1" покажет фильм Комарова о войне

Комаров: Моя обязанность как журналиста и как украинца – документировать ужасные преступления россиян против моего народа Фото предоставлено пресс-службой "1+1"

В анонсе отмечается, что Комаров стал первым журналистом, который "своими глазами увидел и снял ужасы только что освобожденных Бучи, Ирпеня и Гостомеля".

"Он видел первые эмоции людей сразу же после деоккупации Киевщины, Харьковщины, Херсонщины, – говорится в описании фильма. – Документальный проект от команды "Мира наизнанку" – это взгляд Комарова на войну с тех ракурсов, которые не увидишь в новостях. Уникальные, редкие, эксклюзивные комментарии от тех, чьими руками и разумом творится наша будущая победа. Главные герои проекта Дмитрия – простые украинцы, которые уже почти год каждый день героически показывают свою силу и мощь".

В пресс-релизе отмечается, что съемочная группа проекта "не раз попадала под обстрелы вместе с силами обороны Украины, но камера продолжала снимать даже там, где хотелось закрыть глаза".

"Моя обязанность как журналиста и как украинца – документировать ужасные преступления россиян против моего народа. Показывать так, как оно есть. Мы покажем то, чего не было в новостях, без украшений и смягчений. Это возможность посмотреть на важнейшие события этого года совсем с другого ракурса", – рассказал Комаров.

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Видео: Телеканал 1+1 / YouTube