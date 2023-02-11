Кулеба: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины

Об этом министр сказал в ходе беседы с журналистом Вадимом Карпяком, видеозапись разговора 10 февраля опубликована в Instagram Кулебы.

"23 и 24 [февраля] в Нью-Йорке пройдут крупные события. По сути, эти два дня будут посвящены исключительно агрессии России против нашего государства и будущей победе Украины. Все увидите, следите за новостями", – отметил глава МИД.

По словам Кулебы, "события будут не только в Нью-Йорке".

"Весь мир в эти дни будет работать в правильном направлении... Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, по оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях, – рассказал министр. – Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины".