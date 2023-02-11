Кулеба: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины

Об этом министр сказал в ходе беседы с журналистом Вадимом Карпяком, видеозапись разговора 10 февраля опубликована в Instagram Кулебы.
"23 и 24 [февраля] в Нью-Йорке пройдут крупные события. По сути, эти два дня будут посвящены исключительно агрессии России против нашего государства и будущей победе Украины. Все увидите, следите за новостями", – отметил глава МИД.
По словам Кулебы, "события будут не только в Нью-Йорке".
"Весь мир в эти дни будет работать в правильном направлении... Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, по оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях, – рассказал министр. – Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины".
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Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.
Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.
Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.
24 февраля дебаты, посвященные годовщине широкомасштабного вторжения РФ в Украину, проведет Совет Безопасности ООН.