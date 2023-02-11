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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины

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23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут "крупные события", анонсировал Кулеба
23 и 24 февраля в Нью-Йорке пройдут "крупные события", анонсировал Кулеба
Фото: EPA

Глава МИД Дмитрий Кулеба анонсировал "крупные события" 23 и 24 февраля, посвященные войне России против Украины.

Об этом министр сказал в ходе беседы с журналистом Вадимом Карпяком, видеозапись разговора 10 февраля опубликована в Instagram Кулебы.

"23 и 24 [февраля] в Нью-Йорке пройдут крупные события. По сути, эти два дня будут посвящены исключительно агрессии России против нашего государства и будущей победе Украины. Все увидите, следите за новостями", – отметил глава МИД.

По словам Кулебы, "события будут не только в Нью-Йорке".

"Весь мир в эти дни будет работать в правильном направлении... Будет много важных политических сигналов, будут решения по санкциям, по оружию, будут символы единства, и это будет происходить на всех уровнях, – рассказал министр. – Скажу так: Россия запомнит, как мир отметит годовщину ее полномасштабной агрессии против Украины".

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.

В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Самые интенсивные бои идут этой зимой на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявлял 18 декабря, что Украина уже готовит этой зимой специальный "саммит для мира". "Украинская формула мира – это 10 четких пунктов, способных создать новую архитектуру безопасности – глобально важную. То, что вернет свободу всей нашей украинской земле", – подчеркнул президент.

Глобальный саммит мира, инициированный Украиной, запланирован на 24 февраля в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке, сообщил посол Украины в Турции Василий Боднар.

24 февраля дебаты, посвященные годовщине широкомасштабного вторжения РФ в Украину, проведет Совет Безопасности ООН.

Теги: Россия, Украина, санкции, МИД Украины, Нью-Йорк, агрессия, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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