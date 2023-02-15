Россияне интенсивно обстреливали Угледар, есть погибший в Бахмуте и раненый в Константиновке – Донецкая ОВА

Под российским огнем – Константиновка, Бахмут, Угледар, Часов Яр, Марьинка, Красногоровка и другие города и села Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

На горловском направлении россияне нанесли ракетный удар по Константиновке: ранен один человек, повреждены четыре многоэтажки и Дворец культуры.

В Бахмуте один человек погиб, повреждено админздание. В Соледарской общине повреждены два дома в Васюковке, под огнем Парасковиевка, Федоровка и Миньковка.

"Часов Яр три часа был под обстрелом из "Градов": повреждены по меньшей мере 12 домов, предприятие, промзона и газопровод – к счастью, без пострадавших", – отметил Кириленко.

На волновахском направлении происходили интенсивные обстрелы Угледара и окрестностей города.

На донецком направлении ночь прошла, по словам Кириленко, "относительно спокойно": зафиксированы единичные обстрелы Марьинки, Красногоровки и Екатериновки Марьинской общины, окрестностей Кураховской общины и Авдеевки. Кроме того, поселок Веселое Очеретинской общины поздно вечером россияне обстреляли из танков.

На лисичанском направлении несколько домов повреждены в Северске – никто не пострадал.