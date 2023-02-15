Россияне интенсивно обстреливали Угледар, есть погибший в Бахмуте и раненый в Константиновке – Донецкая ОВА

На горловском направлении россияне нанесли ракетный удар по Константиновке: ранен один человек, повреждены четыре многоэтажки и Дворец культуры.
В Бахмуте один человек погиб, повреждено админздание. В Соледарской общине повреждены два дома в Васюковке, под огнем Парасковиевка, Федоровка и Миньковка.
"Часов Яр три часа был под обстрелом из "Градов": повреждены по меньшей мере 12 домов, предприятие, промзона и газопровод – к счастью, без пострадавших", – отметил Кириленко.
На волновахском направлении происходили интенсивные обстрелы Угледара и окрестностей города.
На донецком направлении ночь прошла, по словам Кириленко, "относительно спокойно": зафиксированы единичные обстрелы Марьинки, Красногоровки и Екатериновки Марьинской общины, окрестностей Кураховской общины и Авдеевки. Кроме того, поселок Веселое Очеретинской общины поздно вечером россияне обстреляли из танков.
На лисичанском направлении несколько домов повреждены в Северске – никто не пострадал.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.
Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться там опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.
В январе 2023 года представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР напомнили, что у российских оккупантов уже неоднократно менялись сроки выполнения поставленных задач. "Ничего не получится и в этот раз", – добавил Юсов.