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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне интенсивно обстреливали Угледар, есть погибший в Бахмуте и раненый в Константиновке – Донецкая ОВА

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Под российским огнем Константиновка, Бахмут, Угледар, Часов Яр, Марьинка, Красногоровка и другие города и села
Под российским огнем – Константиновка, Бахмут, Угледар, Часов Яр, Марьинка, Красногоровка и другие города и села
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

В прошедшие сутки россияне обстреливали Донецкую область из артиллерии, танков, "Градов", наносили ракетные удары. Об этом сообщил утром 15 февраля глава областной военной администрации Павел Кириленко.

На горловском направлении россияне нанесли ракетный удар по Константиновке: ранен один человек, повреждены четыре многоэтажки и Дворец культуры.

В Бахмуте один человек погиб, повреждено админздание. В Соледарской общине повреждены два дома в Васюковке, под огнем Парасковиевка, Федоровка и Миньковка.

"Часов Яр три часа был под обстрелом из "Градов": повреждены по меньшей мере 12 домов, предприятие, промзона и газопровод – к счастью, без пострадавших", – отметил Кириленко. 

На волновахском направлении происходили интенсивные обстрелы Угледара и окрестностей города.

На донецком направлении ночь прошла, по словам Кириленко, "относительно спокойно": зафиксированы единичные обстрелы Марьинки, Красногоровки и Екатериновки Марьинской общины, окрестностей Кураховской общины и Авдеевки. Кроме того, поселок Веселое Очеретинской общины поздно вечером россияне обстреляли из танков.

На лисичанском направлении несколько домов повреждены в Северске – никто не пострадал.

Контекст:

Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжаются на востоке и юге страны.

Власти Донецкой области постоянно призывают мирных жителей региона эвакуироваться: оставаться там опасно. Бахмут, по информации ОВА на начало января, разрушен более чем на 60%, Авдеевка "уже фактически уничтожена до основания", подчеркивал Кириленко.

В январе 2023 года представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что, по данным разведки, президент РФ Владимир Путин приказал своим войскам захватить всю территорию Донецкой и Луганской областей Украины до марта. В ГУР напомнили, что у российских оккупантов уже неоднократно менялись сроки выполнения поставленных задач. "Ничего не получится и в этот раз", – добавил Юсов.

Теги: Донецкая область, Константиновка, раненые, Авдеевка, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Угледар, погибшие, Павел Кириленко, Часов Яр
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