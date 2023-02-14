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14 февраля, 2023
 
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Теннисист Стаховский, который выполняет боевые задачи в Бахмуте: Остался прагматизм. Ты понимаешь, что завтра это не закончится

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Стаховский: Лезть и умирать просто так не надо. Оно нас всех догонит
Стаховский: Лезть и умирать просто так не надо. Оно нас всех догонит
Фото: stako_s / Instagram

Защищающий Украину в Бахмуте Донецкой области украинский теннисист Сергей Стаховский в интервью, которое 11 февраля опубликовано на YouTube-канале Ukrainian Witness, признался, что за время войны он перестал испытывать эмоции и ко всему относится с прагматизмом. Разговор со Стаховским происходил в разрушенном российскими оккупантами спортзале школы в городе Бахмут.

"Эмоции закончились, если честно. Остался прагматизм, то есть ты понимаешь, что завтра это не закончится. Лезть и умирать просто так не надо. Оно нас всех догонит. Надо просто готовиться. Даже немобилизованным в Киеве готовиться надо – проходить обучение по оружию, тактике, медицине, – сказал Стаховский.– Мы чем очень сильно отличаемся? У нас раненые выживают. У них – нет. У нас медицина реально рулит".

Контекст:

Стаховский объявил о завершении карьеры теннисиста в январе 2022 года. Сейчас он является солдатом минометного взвода в составе 4-й отдельной бригады быстрого реагирования НГУ.

По словам Стаховского, когда РФ совершила полномасштабное вторжение в Украину, он вместе с женой и тремя детьми отдыхал в Дубае (ОАЭ), а перед отъездом добровольцем записался в тероборону Голосеевского района Киева. Узнав о нападении, Стаховский 26 февраля вернулся в Украину

"В Киеве я попал в элитное подразделение. Это непосредственно воинская часть "спецуры", к которой добавляли тероборону как охрану периметра", – отметил он. Спустя три месяца после службы он подписал контракт на время военного положения с Национальной гвардией Украины и сейчас выполняет боевые задания под Бахмутом.

У Стаховского есть трое детей: дочь Таисия (2014), сыновья Никифор (2015) и Алекс (2019). После полномасштабного вторжения РФ в Украину он расстался со своей женой, уроженкой России Анфисой Булгаковой.

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: теннис, Сергей Стаховский, война России против Украины, Бахмут
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