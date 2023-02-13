Теннисист Стаховский, который защищает Украину под Бахмутом, сообщил, что расстался с женой-россиянкой

В браке с Булгаковой у Стаховского родилось трое детей Фото: stako_s / Instagram

По словам Стаховского, в день полномасштабного вторжения РФ в Украину он находился в Дубае вместе с тремя детьми и супругой. В разговоре он назвал ее "бывшей женой".

"Тогда она еще сгоряча сказала, что сожжет российский паспорт", – отметил Стаховский.

Теннисист признался, что причиной расставания с супругой стало в том числе то, что он добровольцем отправился защищать Украину от российских оккупантов.

"Война ускорила [разрыв отношений]. Она показала белое и черное. Ты либо жив, либо мертв. Ну еще раненым бываешь", – заявил он.

На вопрос, не жалеет ли он о разводе, спортсмен сказал, что ему жалко только детей.

"Я всю жизнь был уверен, что никогда такого поступка не совершу. И мне за себя очень стыдно, потому что это большой удар по моим детям", – сказал Стаховский.

Теннисист отметил, что дети пока не знают о расставании родителей.

"Главное – чтобы они трагических новостей не узнали, а так все нормально", – подытожил он.