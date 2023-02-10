Бульвар Шоубиз
 
10 февраля, 2023
 
Новости

Украинский теннисист Стаховский: Равенства между украинскими, российскими и белорусскими спортсменами быть не может

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Стаховский: Допускать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду это допускать флаг с кровью на платформу, которая должна показывать некое единство или хотя бы равенство
Стаховский: Допускать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду – это допускать флаг с кровью на платформу, которая должна показывать некое единство или хотя бы равенство
Фото: stako_s / Instagram

Украинский теннисист Сергей Стаховский 9 февраля в эфире канала "1+1" Україна" высказался относительно возможного допуска российских и белорусских спортсменов под нейтральным флагом к Олимпиаде 2024 в Париже (Франция) Видео опубликовано на странице программы "Сніданок з "1+1" в Facebook.

"Допускать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду – это допускать флаг с кровью на платформу, которая должна показывать некое единство или хотя бы равенство. А равенства между украинскими, российскими и белорусскими спортсменами быть не может. Ведь у наших спортсменов нет, где готовиться, они не могут вернуться домой, – заявил теннисист. – Они потеряли родных и близких. И в то же время они должны выйти на арену и противостоять спортсменам, непосредственно поддерживающим все это?!"

Стаховский выразил надежду, что европейские страны помогут с помощью политического давления сделать так, чтобы россиян и белорусов не допустили к Олимпиаде.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. 

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже" 2024 года, а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне". Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: спорт, Сергей Стаховский, Париж, Олимпиада 2024
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Эксглава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек
  Эксглава ГУР, СВР и контрразведки СБУ Кондратюк: За длинным столом сидит настоящий Путин, а там, где он жмет руку, – другой человек
  Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека
  Виктор Ерофеев: Русская литература во многом виновата – она очень подняла маленького человека
Дмитрий ГОРДОН
  "Два года назад я благодарил за чай, а сегодня хочу заранее поблагодарить за самолеты". Полный текст выступления Зеленского в парламенте Великобритании
  "Два года назад я благодарил за чай, а сегодня хочу заранее поблагодарить за самолеты". Полный текст выступления Зеленского в парламенте Великобритании
Алина ГРЕЧАНАЯ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
32-летняя Дорофеева показала живот. Фото
32-летняя Дорофеева показала живот. Фото
В красном корсете и с якорем на шее. 53-летняя Лопес показала новое фото
В красном корсете и с якорем на шее. 53-летняя Лопес показала новое фото
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит
35-летняя Каменских призналась, что набрала лишний вес, и показала, как теперь выглядит
Галина ГРИШИНА
Украинский теннисист Стаховский: Равенства между украинскими, российскими и белорусскими спортсменами быть не может
Украинский теннисист Стаховский: Равенства между украинскими, российскими и белорусскими спортсменами быть не может
Галина ГРИШИНА
  Апельсиновые пончики без закваски. Пятиминутный рецепт от итальянского кулинарного блогера
  Апельсиновые пончики без закваски. Пятиминутный рецепт от итальянского кулинарного блогера
Галина ГРИШИНА
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". У Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны
"Цепляет ли Олега волна хейта вокруг его имени? Цепляет". У Винника прокомментировали его переезд в Германию после начала войны
Галина ГРИШИНА
Сопонару в США снялась в купальнике на отдыхе с мужчиной. Фото
Сопонару в США снялась в купальнике на отдыхе с мужчиной. Фото
Идет к гинекологу. Жена 56-летнего Павлика намекнула на свою вторую беременность
Идет к гинекологу. Жена 56-летнего Павлика намекнула на свою вторую беременность
Самый молодой премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после
Самый молодой премьер-министр Финляндии обняла Зеленского при встрече в Брюсселе. Девять месяцев назад они виделись в Киеве. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила защитникам "Азовстали" новую иллюстрацию. Фото
Жена командира полка "Азов" Прокопенко посвятила защитникам "Азовстали" новую иллюстрацию. Фото
Галина ГРИШИНА
В полумраке с бокалом вина. Дорофеева показала поцелуи с Кацуриным и рассказала, о чем его уговаривает. Видео
В полумраке с бокалом вина. Дорофеева показала поцелуи с Кацуриным и рассказала, о чем его уговаривает. Видео
Галина ГРИШИНА
  Вышел пилотный выпуск тревел-шоу Синельникова "Как звучит Украина". Ведущий The Maneken побывал в Чернигове и записал его мелодию. Видео
  Вышел пилотный выпуск тревел-шоу Синельникова "Как звучит Украина". Ведущий The Maneken побывал в Чернигове и записал его мелодию. Видео
Галина ГРИШИНА
"Его величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке
"Его величеству нужна новая пара". Чарльз III, известный своей бережливостью, появился на людях в дырявом носке
Галина ГРИШИНА
У трансгендерной пары из Индии родился первенец. Фото
У трансгендерной пары из Индии родился первенец. Фото
Галина ГРИШИНА
Украинская модель в Нью-Йорке засветилась в платье с антипутинским слоганом. Зарубежные СМИ восхитились ее "честностью без компромиссов"
Украинская модель в Нью-Йорке засветилась в платье с антипутинским слоганом. Зарубежные СМИ восхитились ее "честностью без компромиссов"
Галина ГРИШИНА
  "Генерал наших надежд". Новый эпизод "Книги-мандрівки" посвящен Залужному. Видео
  "Генерал наших надежд". Новый эпизод "Книги-мандрівки" посвящен Залужному. Видео
Галина ГРИШИНА
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 