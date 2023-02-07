Шмыгаль о возможном допуске спортсменов из РФ к Олимпиаде: Погибли более 200 украинских спортсменов и тренеров. Никакой нейтральности не может быть, пока идет война

Об этом 7 февраля на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.
По словам Шмыгаля, Украина "категорически не согласна" с рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).
"Президент Украины, Верховная Рада, правительство и Национальный олимпийский комитет Украины имеют консолидированную четкую позицию. Никакой нейтральности не может быть, пока идет война. Пока убивают украинских спортсменов, уничтожается спортивная инфраструктура, часть ее находится в оккупации", – сказал премьер.
Шмыгаль добавил, что за время полномасштабной войны "погибли более 200 украинских спортсменов и тренеров, более 120 спортивных объектов были разрушены российскими ракетами и артиллерией, более 300 спортивных школ прекратили существование, 150 тыс. спортсменов не имеют условий для тренировки".
"Это более чем достаточный аргумент, чтобы спортсмены из России и Беларуси не были допущены ни к одному спортивному соревнованию и тем более Олимпиаде", – подчеркнул глава Кабмина.
Шмыгаль призвал мировое спортивное сообщество "проявить солидарность и помешать пропаганде войны, инструментом которой являются спортсмены России и Беларуси".
Не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде 2024 призвали министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.
С таким же призывом совместное заявление сделали спортивные организации (в том числе НОК) Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов.
Олимпиаду 2024 в Париже в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов могут бойкотировать до 40 стран, допустил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже" 2024 года, а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне". Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".
Глава НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.
31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.