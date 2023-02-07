Шмыгаль о возможном допуске спортсменов из РФ к Олимпиаде: Погибли более 200 украинских спортсменов и тренеров. Никакой нейтральности не может быть, пока идет война

Об этом 7 февраля на заседании Кабмина заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, видеозапись речи главы правительства опубликована на его странице в Facebook.

По словам Шмыгаля, Украина "категорически не согласна" с рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

"Президент Украины, Верховная Рада, правительство и Национальный олимпийский комитет Украины имеют консолидированную четкую позицию. Никакой нейтральности не может быть, пока идет война. Пока убивают украинских спортсменов, уничтожается спортивная инфраструктура, часть ее находится в оккупации", – сказал премьер.

Шмыгаль добавил, что за время полномасштабной войны "погибли более 200 украинских спортсменов и тренеров, более 120 спортивных объектов были разрушены российскими ракетами и артиллерией, более 300 спортивных школ прекратили существование, 150 тыс. спортсменов не имеют условий для тренировки".

"Это более чем достаточный аргумент, чтобы спортсмены из России и Беларуси не были допущены ни к одному спортивному соревнованию и тем более Олимпиаде", – подчеркнул глава Кабмина.

Шмыгаль призвал мировое спортивное сообщество "проявить солидарность и помешать пропаганде войны, инструментом которой являются спортсмены России и Беларуси".

Не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде 2024 призвали министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии.

С таким же призывом совместное заявление сделали спортивные организации (в том числе НОК) Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов.

Олимпиаду 2024 в Париже в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов могут бойкотировать до 40 стран, допустил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.