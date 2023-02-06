Рада призвала МОК не допускать спортсменов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям

Проект постановления №8398 об обращении к парламентам стран мира, МОК, НОК и международным спортивным федерациям поддержали 324 нардепа, отмечается в карточке документа Фото: rada.gov.ua

Соответствующий документ поддержали 324 нардепа, отмечается в карточке, опубликованной на сайте парламента.

"Предложения по допуску спортсменов стран-убийц из России и Беларуси к международным спортивным соревнованиям не учитывают крайне жестокий и варварский характер войны, развязанной РФ при поддержке Беларуси против Украины, направленный на геноцид украинского народа, – говорится в пояснительной записке к постановлению. – Такие предложения являются надругательством над памятью сотен тысяч граждан Украины, в том числе более 220 украинских спортсменов, самоотверженно вставших на защиту Отечества и положивших жизнь в борьбе за ее будущее как демократического европейского государства".

В обращении нардепы призвали запретить участие спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде, до завершения вооруженной агрессии РФ против Украины, включительно с выводом оккупационных войск со всей территории Украины и решением вопроса компенсации РФ причиненных Украине убытков.