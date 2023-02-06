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Рада призвала МОК не допускать спортсменов из РФ и Беларуси к международным соревнованиям

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Проект постановления №8398 об обращении к парламентам стран мира, МОК, НОК и международным спортивным федерациям поддержали 324 нардепа, отмечается в карточке документа
Проект постановления №8398 об обращении к парламентам стран мира, МОК, НОК и международным спортивным федерациям поддержали 324 нардепа, отмечается в карточке документа
Фото: rada.gov.ua

Верховная Рада Украины на заседании 6 февраля приняла проект постановления №8398 об обращении к парламентам стран мира, Международному олимпийскому комитету (МОК), национальным олимпийским комитетам и международным спортивным федерациям.

Соответствующий документ поддержали 324 нардепа, отмечается в карточке, опубликованной на сайте парламента.

"Предложения по допуску спортсменов стран-убийц из России и Беларуси к международным спортивным соревнованиям не учитывают крайне жестокий и варварский характер войны, развязанной РФ при поддержке Беларуси против Украины, направленный на геноцид украинского народа, – говорится в пояснительной записке к постановлению. – Такие предложения являются надругательством над памятью сотен тысяч граждан Украины, в том числе более 220 украинских спортсменов, самоотверженно вставших на защиту Отечества и положивших жизнь в борьбе за ее будущее как демократического европейского государства".

В обращении нардепы призвали запретить участие спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде, до завершения вооруженной агрессии РФ против Украины, включительно с выводом оккупационных войск со всей территории Украины и решением вопроса компенсации РФ причиненных Украине убытков.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. 

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне". Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.

Не допускать спортсменов из России и Беларуси к Олимпиаде 2024 призвали министры спорта Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Олимпиаду 2024 в Париже в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов могут бойкотировать до 40 стран, допустил министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

Теги: Верховная Рада, Россия, Украина, Беларусь, санкции, МОК, демократия, НОК, агрессия, геноцид, Олимпиада, запрет, Париж, парламент, убытки, война России против Украины, спортсмены, соревнования, заседание, компенсация, обращение, нардеп
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