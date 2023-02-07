Олимпийские комитеты стран севера Европы призвали не возвращать спортсменов из РФ и Беларуси на соревнования

В документе сказано, что решение было принято на онлайн-встрече 3 февраля и связано оно с российской агрессией против Украины.

"Ситуация с войной в Украине не изменилась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции не открывать для российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участие в международных видах спорта. Сейчас не время думать об их возвращении. Это наша позиция", – говорится в заявлении.

Подписанты подтвердили свою "неизменную поддержку украинского народа и требование мира".

"Олимпийский и паралимпийский комитеты северных стран и спортивные конфедерации будут работать вместе и в тесном диалоге с соответствующими заинтересованными сторонами для оценки и постоянного пристального наблюдения за ситуацией", – подчеркивается в документе.

6 февраля Верховная Рада обратилась к парламентам стран мира, Международному олимпийскому комитету (МОК), НОК стран и международным спортивным федерациям с призывом запретить участие спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде, до завершения вооруженной агрессии РФ против Украины, включительно с выводом оккупационных войск со всей территории Украины и решением вопроса компенсации Россией причиненных Украине убытков.