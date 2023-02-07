ГОРДОН
 
 
СПОРТ

Олимпийские комитеты стран севера Европы призвали не возвращать спортсменов из РФ и Беларуси на соревнования

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вопрос страны обсуждали онлайн
Вопрос страны обсуждали онлайн
Фото: sok.se

Спортивные организации (в том числе национальные олимпийские комитеты, НОК) Дании, Финляндии, Исландии, Норвегии, Швеции, Гренландии, Фарерских и Аландских островов призвали не возвращать на международные соревнования спорстменов из РФ и Беларуси. Совместное заявление опубликовал 7 февраля НОК Швеции.

В документе сказано, что решение было принято на онлайн-встрече 3 февраля и связано оно с российской агрессией против Украины.

"Ситуация с войной в Украине не изменилась. Поэтому мы твердо стоим на своей позиции не открывать для российских и белорусских спортсменов и официальных лиц участие в международных видах спорта. Сейчас не время думать об их возвращении. Это наша позиция", – говорится в заявлении.

Подписанты подтвердили свою "неизменную поддержку украинского народа и требование мира".

"Олимпийский и паралимпийский комитеты северных стран и спортивные конфедерации будут работать вместе и в тесном диалоге с соответствующими заинтересованными сторонами для оценки и постоянного пристального наблюдения за ситуацией", – подчеркивается в документе.

6 февраля Верховная Рада обратилась к парламентам стран мира, Международному олимпийскому комитету (МОК), НОК стран и международным спортивным федерациям с призывом запретить участие спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде, до завершения вооруженной агрессии РФ против Украины, включительно с выводом оккупационных войск со всей территории Украины и решением вопроса компенсации Россией причиненных Украине убытков.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. 

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже" 2024 года, а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне". Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.

Олимпиаду 2024 в Париже в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов могут бойкотировать до 40 стран, считает министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: спорт, Беларусь, Швеция, Дания, война, Норвегия, Исландия, Финляндия, НОК, запрет, Париж, вторжение, война России против Украины, документы, спортсмены, Гренландия, соревнования, Фарерские острова, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Такие люди заставляют верить, что мы не одни в борьбе с Мордором". Звезда "Игры престолов" Джек Глисон впервые посетит Украину
"Такие люди заставляют верить, что мы не одни в борьбе с Мордором". Звезда "Игры престолов" Джек Глисон впервые посетит Украину
Галина ГРИШИНА
Никитюк показала архивное фото в ярком купальнике
Никитюк показала архивное фото в ярком купальнике
Ким заявил, что отдыхать в Коблево можно будет уже в 2023 году
Ким заявил, что отдыхать в Коблево можно будет уже в 2023 году
"Я написал: "Рад, что живу с тобой в одну эпоху". Звезда студии "Квартал 95" рассказал, что ответил Зеленский на его поздравление с 45-летием
"Я написал: "Рад, что живу с тобой в одну эпоху". Звезда студии "Квартал 95" рассказал, что ответил Зеленский на его поздравление с 45-летием
Галина ГРИШИНА
Мини-бикини, браслет и кольца. Квиткова устроила на пляже фотосессию перед зеркалом
Мини-бикини, браслет и кольца. Квиткова устроила на пляже фотосессию перед зеркалом
Галина ГРИШИНА
65-летний Зибров похвастался прогулкой по Киеву с 25-летней дочерью
65-летний Зибров похвастался прогулкой по Киеву с 25-летней дочерью
Галина ГРИШИНА
В топе и лосинах. Беременная двойней 48-летняя Суэнк восхитила сеть новым фото
В топе и лосинах. Беременная двойней 48-летняя Суэнк восхитила сеть новым фото
Галина ГРИШИНА
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
"Под завалами страхов притаилась гордость". Ефросинина, провожая мужа на фронт, обратилась к украинкам, чьи мужчины защищают Украину
Галина ГРИШИНА
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
В Брюсселе на Королевском оперном театре разместили изображение драмтеатра в Мариуполе, разрушенного российскими оккупантами. Фото, видео
Галина ГРИШИНА
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Оскароносный французский режиссер Хазанавичус прибыл в Киев. Ранее он передал деньги на восстановление больницы в Изюме. Фото
Галина ГРИШИНА
Никитюк в халате показала, как выглядит утром
Никитюк в халате показала, как выглядит утром
Хэмилл продаст постеры "Звездных войн" со своим автографом, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ
Хэмилл продаст постеры "Звездных войн" со своим автографом, чтобы собрать деньги на дроны для ВСУ
Галина ГРИШИНА
Экс-жена Узелкова снялась полулежа на полу
Экс-жена Узелкова снялась полулежа на полу
Данилко показал совместное застолье с Белоконь в Израиле. Фото
Данилко показал совместное застолье с Белоконь в Израиле. Фото
Саша Бо показала фигуру в бикини на тонких завязках и в стрингах
Саша Бо показала фигуру в бикини на тонких завязках и в стрингах
Гордон показал, как русский пьет водку верхом на медведе. Видео
Гордон показал, как русский пьет водку верхом на медведе. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Владимир шутил чаще, а Елена умнее". Кравец рассказала, какими были отношения Зеленской с мужем до того, как он стал президентом (35781)
2
Как выглядят Тина Кароль и ведущая Валентина Хамайко в одинаковых платьях за 2100 грн из новой коллекции певицы. Фото (35153)
3
"Хочется любить, хочется верить". Победительница "Холостяка" Анна Богдан снялась топлес (19150)
4
"В нем действительно много овсяной крупы и только натуральные ингредиенты". Рецепт домашнего овсяного печенья (18214)
5
"Происходящее напоминало фильм ужасов". Россиянка на отдыхе в Таиланде откусила фалангу пальца туристке из Великобритании (16938)
6
Никитюк показала фото, которое сделала в постели (15217)
7
У 30-летней Instagram-модели взорвался грудной имплант весом 10 кг. Фото до и после (12178)
8
Скучающий возле жены Аффлек стал "вирусной сенсацией" церемонии вручения премии "Грэмми". Видео (11849)
 
 
 
 