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СПОРТ

В Офисе президента напомнили МОК об убитых Россией украинских спортсменах

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Подоляк призвал бойкотировать российский спорт
Подоляк призвал бойкотировать российский спорт
Фото: Михайло Подоляк / Twitter

Российская армия убила 220 украинских спорстменов, заявил 6 февраля в Twitter, обращаясь к Международному олимпийскому комитету (МОК), советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Владимир Андрощук, легкая атлетика, 22 года; Евгений Малышев, биатлон, 19 лет; Иван Бедняк, пулевая стрельба, 36 лет. Они уже никогда не примут участия в Олимпиаде, как и 217 других украинских спортсменов, убитых Россией. МОК, расскажете о нарушении "прав российских спортсменов" семьям убитых украинцев?" – написал он.

Подоляк продублировал свой твит на английском языке, сопроводив его "кровавым" изображением олимпийских колец и призвав бойкотировать российский спорт.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

6 февраля Верховная Рада обратилась к парламентам стран мира, МОК, национальным олимпийским комитетам и международным спортивным федерациям с призывом запретить участие спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде, до завершения вооруженной агрессии РФ против Украины, включительно с выводом оккупационных войск со всей территории Украины и решением вопроса компенсации РФ причиненных Украине убытков.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран. 

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже" 2024 года, а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне". Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.

Олимпиаду 2024 в Париже в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов могут бойкотировать до 40 стран, считает министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: спорт, война, МОК, Олимпиада, легкая атлетика, вторжение, советник, война России против Украины, спортсмены, семья, соревнования, пулевая стрельба, Михаил Подоляк, россияне
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