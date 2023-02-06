В Офисе президента напомнили МОК об убитых Россией украинских спортсменах

"Владимир Андрощук, легкая атлетика, 22 года; Евгений Малышев, биатлон, 19 лет; Иван Бедняк, пулевая стрельба, 36 лет. Они уже никогда не примут участия в Олимпиаде, как и 217 других украинских спортсменов, убитых Россией. МОК, расскажете о нарушении "прав российских спортсменов" семьям убитых украинцев?" – написал он.

Володимир Андрощук, легка атлетика, 22 р. Євген Малишев, біатлон, 19 р. Іван Бідняк, кульова стрільба, 36 р. Вони вже ніколи не візьмуть участі в Олімпіаді, як і 217 інших * спортсменів, яких убила * . #МОК, розповісте про порушення «прав ru-спортсменів» родинам убитих українців? — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 6, 2023

Подоляк продублировал свой твит на английском языке, сопроводив его "кровавым" изображением олимпийских колец и призвав бойкотировать российский спорт.

Volodymyr Androshchuk, athletics, 22. Yevhen Malyshev, biathlon, 19. Ivan Bidnyak, bullseye shooting, 36. They will never take part in the Olympics like 217 other * athletes killed by * . #IOC, go & tell murdered Ukrainians’ families about the violation of "ru-athletes’ rights”. pic.twitter.com/nAdbdtmYIS — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 6, 2023

Война России против Украины. Главное (обновляется)

6 февраля Верховная Рада обратилась к парламентам стран мира, МОК, национальным олимпийским комитетам и международным спортивным федерациям с призывом запретить участие спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде, до завершения вооруженной агрессии РФ против Украины, включительно с выводом оккупационных войск со всей территории Украины и решением вопроса компенсации РФ причиненных Украине убытков.