В Офисе президента напомнили МОК об убитых Россией украинских спортсменах

"Владимир Андрощук, легкая атлетика, 22 года; Евгений Малышев, биатлон, 19 лет; Иван Бедняк, пулевая стрельба, 36 лет. Они уже никогда не примут участия в Олимпиаде, как и 217 других украинских спортсменов, убитых Россией. МОК, расскажете о нарушении "прав российских спортсменов" семьям убитых украинцев?" – написал он.
Володимир Андрощук, легка атлетика, 22 р. Євген Малишев, біатлон, 19 р. Іван Бідняк, кульова стрільба, 36 р. Вони вже ніколи не візьмуть участі в Олімпіаді, як і 217 інших * спортсменів, яких убила * . #МОК, розповісте про порушення «прав ru-спортсменів» родинам убитих українців?— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 6, 2023
Подоляк продублировал свой твит на английском языке, сопроводив его "кровавым" изображением олимпийских колец и призвав бойкотировать российский спорт.
Volodymyr Androshchuk, athletics, 22. Yevhen Malyshev, biathlon, 19. Ivan Bidnyak, bullseye shooting, 36. They will never take part in the Olympics like 217 other * athletes killed by * . #IOC, go & tell murdered Ukrainians’ families about the violation of "ru-athletes’ rights”. pic.twitter.com/nAdbdtmYIS— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) February 6, 2023
Война России против Украины. Главное (обновляется)
6 февраля Верховная Рада обратилась к парламентам стран мира, МОК, национальным олимпийским комитетам и международным спортивным федерациям с призывом запретить участие спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях, в том числе в Олимпиаде, до завершения вооруженной агрессии РФ против Украины, включительно с выводом оккупационных войск со всей территории Украины и решением вопроса компенсации РФ причиненных Украине убытков.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже" 2024 года, а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию Международного олимпийского комитета по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне". Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".
Глава НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.
31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.
Олимпиаду 2024 в Париже в случае допуска к соревнованиям российских и белорусских спортсменов могут бойкотировать до 40 стран, считает министр спорта и туризма Польши Камиль Бортничук.