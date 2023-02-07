Мэр Парижа выступила против участия России в Олимпиаде даже под нейтральным флагом

Идальго: Мое желание – чтобы их [россиян] не было [на Олимпиаде] Фото: EPA

Идальго подчеркнула, что окончательное решение должен принять Международный олимпийский комитет.

"Мое желание – чтобы их [россиян] не было [на Олимпиаде]. Я не поддерживаю вариант нейтрального флага", – сказала она.

* Une délégation russe aux JO de Paris 2024 ? * "C’est au CIO de décider. Mon souhait, c’est qu’il n’y en ait pas. Je ne suis pas favorable” à l’option d’une bannière neutre. “Ça n’existe pas vraiment. On ne va pas faire défiler un pays qui est en train d’en agresser un autre.” pic.twitter.com/YGyqCjOs71 — franceinfo (@franceinfo) February 7, 2023

France Info напомнил, что в конце января Идальго поддерживала выступление россиян под нейтральным флагом, чтобы не "лишать спортсменов возможности соревноваться". Однако теперь она считает этот компромисс "неприличным".

"На самом деле [нейтрального флага] не существует, потому что иногда есть спортсмены-диссиденты. Они маршируют и соревнуются под знаменем беженцев. Нейтральное знамя было связано с допингом, и это был выбор, который они сделали. Я не поддерживаю этот вариант. Я бы посчитала это совершенно неприличным... В любом случае мы не хотим, чтобы страна, которая нападает на другую страну, маршировала [на Олимпиаде] и делала вид, что этого [войны] не существует", – пояснила мэр Парижа.