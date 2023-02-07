Мэр Парижа выступила против участия России в Олимпиаде даже под нейтральным флагом

Идальго подчеркнула, что окончательное решение должен принять Международный олимпийский комитет.
"Мое желание – чтобы их [россиян] не было [на Олимпиаде]. Я не поддерживаю вариант нейтрального флага", – сказала она.
* Une délégation russe aux JO de Paris 2024 ? * "C’est au CIO de décider. Mon souhait, c’est qu’il n’y en ait pas. Je ne suis pas favorable” à l’option d’une bannière neutre. “Ça n’existe pas vraiment. On ne va pas faire défiler un pays qui est en train d’en agresser un autre.” pic.twitter.com/YGyqCjOs71— franceinfo (@franceinfo) February 7, 2023
France Info напомнил, что в конце января Идальго поддерживала выступление россиян под нейтральным флагом, чтобы не "лишать спортсменов возможности соревноваться". Однако теперь она считает этот компромисс "неприличным".
"На самом деле [нейтрального флага] не существует, потому что иногда есть спортсмены-диссиденты. Они маршируют и соревнуются под знаменем беженцев. Нейтральное знамя было связано с допингом, и это был выбор, который они сделали. Я не поддерживаю этот вариант. Я бы посчитала это совершенно неприличным... В любом случае мы не хотим, чтобы страна, которая нападает на другую страну, маршировала [на Олимпиаде] и делала вид, что этого [войны] не существует", – пояснила мэр Парижа.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.
25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях.
Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию МОК по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне".
Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".
Глава НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.
31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.