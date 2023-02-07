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Мэр Парижа выступила против участия России в Олимпиаде даже под нейтральным флагом

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Идальго: Мое желание чтобы их [россиян] не было [на Олимпиаде]
Идальго: Мое желание – чтобы их [россиян] не было [на Олимпиаде]
Фото: EPA

Мэр Парижа Анн Идальго выступила против присутствия российских спортсменов на Олимпийских играх во Франции. Об этом она сказала 7 февраля в эфире телеканала France Info.

Идальго подчеркнула, что окончательное решение должен принять Международный олимпийский комитет.

"Мое желание – чтобы их [россиян] не было [на Олимпиаде]. Я не поддерживаю вариант нейтрального флага", – сказала она.

France Info напомнил, что в конце января Идальго поддерживала выступление россиян под нейтральным флагом, чтобы не "лишать спортсменов возможности соревноваться". Однако теперь она считает этот компромисс "неприличным".

"На самом деле [нейтрального флага] не существует, потому что иногда есть спортсмены-диссиденты. Они маршируют и соревнуются под знаменем беженцев. Нейтральное знамя было связано с допингом, и это был выбор, который они сделали. Я не поддерживаю этот вариант. Я бы посчитала это совершенно неприличным... В любом случае мы не хотим, чтобы страна, которая нападает на другую страну, маршировала [на Олимпиаде] и делала вид, что этого [войны] не существует", – пояснила мэр Парижа.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года, в том числе с территории Беларуси. В связи с этим 28 февраля исполнительный совет МОК рекомендовал исключить спортсменов РФ и Беларуси из всех международных соревнований, а также не приглашать на мероприятия чиновников из этих стран.

25 января 2023 года МОК выступил с заявлением, в котором отметил, что санкции против России и Беларуси как государств остаются в силе и ни на каких соревнованиях не могут быть показаны идентификаторы этих стран, такие как флаг или гимн. Однако в МОК решили дополнительно изучить возможность участия отдельных спортсменов из РФ и Беларуси в соревнованиях при строгих условиях. 

Президент Украины Владимир Зеленский после этого пригласил главу МОК Томаса Баха в Бахмут, "чтобы он увидел своими глазами, что нейтральности не существует". Зеленский 24 января в ходе телефонной беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнул, что "спортсменам из России не место на Олимпийских играх в Париже", а 29 января написал французскому лидеру письмо на эту же тему.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал позицию МОК по поводу возможности участия российских спортсменов в Олимпиаде, заявив, что "МОК готов растоптать могилы тысяч невинных людей, которых убили и убивают россияне".

Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что российские спортсмены не могут участвовать в Олимпиаде ни под каким флагом, поскольку "они запятнаны кровью украинцев".

Глава НОК Украины Вадим Гутцайт не исключил бойкота Украиной Олимпиады, если в ней будут участвовать белорусы и россияне.

31 января в МОК заявили, что утвержденные санкции против российских и белорусских спортсменов не подлежат пересмотру.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, спорт, Франция, МОК, Олимпиада, Париж, спортсмены, соревнования, Анн Идальго, Международный олимпийский комитет, россияне
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